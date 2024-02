OM: Les recrues les plus chères au CV de Jean-Louis Gasset

Jean-Louis Gasset revient en Ligue 1, au chevet de l’Olympique de Marseille.

Après l’annonce de la mise à l’écart de Gennaro Gattuso plus tôt dans la matinée, l’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de Jean-Louis Gasset ce mardi, au poste d’entraîneur de l’équipe première. L’ancien fidèle adjoint de Laurent Blanc est devenu un coach numéro un, à la réussite parcellaire, de l’AS Saint-Etienne pour la meilleure à son départ précipité de la sélection de Côte d’Ivoire, pendant la denrière Coupe d’Afrique des Nations.

L’ASSE sa meilleure réussite sportive et en transfert

Jean-Louis Gasset a la réputation d’être un bon formateur, pédagogue et apprécié de la globalité des joueurs. « C’est comme le papy » dit notamment de lui Sébastien Haller à L’Equipe, un « compliment » à interprétation. C’est avec l’AS Saint-Etienne qu’il a eu les moyens les plus élevés pour se renforcer. Et en même temps ses meilleurs résultats sportifs en club. L’attaquant Wahbi Khazri est la recrue la plus chère à son CV, devant Remy Cabella venu le rejoindre à Saint-Etienne alors depuis… l’Olympique de Marseille.

A l’OM jusqu’à la fin de la saison pour redresser le club

S’il a fréquenté les Verts, il a aussi opéré en numéro un de clubs, à Montpellier, Istres et aux Girondins de Bordeaux. Il n’a pas eu partout les moyens de recruter avec indemnité. D’ailleurs, son top 10 des recrues les plus chères ne compte que huit opérations payantes. Et il n’est pas sûr qu’il puisse le faire évoluer avec l’Olympique de Marseille puisque son contrat ne l’engagerai que juste au terme de la saison en cours.

Les recrues les plus chères au CV de Jean-Louis Gasset

1. Wahbi Khazri, de l’AFC Sunderland à l’AS Saint-Étienne (2018-19) = 7 M€

2. Rémy Cabella, de l’ Olympique de Marseille à l’AS Saint-Étienne (2018-19) = 6 M€

3. Franck Honorat, de Clermont Foot à l’AS Saint-Étienne (2018-19) = 2 M€

4. Isaac Mbenza, du Standard de Liège à Montpellier Hérault SC (2016-17) = 1,7 M€

5. Hassan Souari, de l’Olympique Khouribga au FC Istres (2006-07) = 0,95 M€

6. Mamadou Doumbia, de l’ASEC Mimosas au FC Istres (2006-07) = 0,35 M€

7. Issouf Sissokho, du Derby Académie aux FC Girondins de Bordeaux (2020-21) = 0,3 M€

8. Julien Viale, de l’Olympique Lyonnais au FC Istres (2006-07) = 0,2 M€