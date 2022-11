OM: 9 attaquants libres dans sept mois pour renforcer l’OM

Il ya de solides profils offensifs, bientôt en fin de contrat avec leurs clubs.

Des besoins offensifs ont été identifiés, l’OM manque de solutions en pointe, depuis le départ de Milik, à la Juventus et en raison des performances mitigées, du Colombien Luis Suarez. Sachant qu’Alexis Sanchez n’a de contrat que jusqu’au terme de cet exercice (avec une saison en plus en option) et que l’incertitude plane toujours sur Bamba Dieng, à qui Tudor manifeste une confiance limitée, la solution pour se renforcer passera peut-être par les marchés « secondaires », de joueurs libres ou qui le deviendront possiblement, au 30 juin prochain.

L’OM cherche des renforts offensifs, le marché des joueurs bientôt libres en regorge

A propos de ces derniers, il y a d’intéressants profils à regarder pour le club marseillais. Certains ont un niveau de « faisabilité » supérieur, qui dépend d’abord de l’intérêt sportif ou financier. Des attaquants prochainement libres dans sept mois, citons d’abord, Marcus Thuram, car il serait justement pisté par le board phocéen. Non loin en Ligue, il y a celui de l’Olympique Lyonnais rival, Moussa Dembélé. Ou un autre qui fut anciennement un maître à jouer des Gones, Memphis Depay. En Italie évolue Luis Muriel, buteur à l’Atalanta, dont le nom a déjà été associé aux marchés des transferts de l’Olympique de Marseille. Sans suite donnée jusqu’ici.

Morelos, Giroud, Muriel… des noms déjà associés à l’OM sur le mercato

Alfredo Morelos, attaquant colombien des Rangers en Ecosse, est un autre cités en plusieurs occasions, à Marseille, Lille ou Lyon notamment. Puisqu’il est convoité, en France et ailleurs, il ne devrait pas prolonger son séjour écossais, au-delà de la saison en cours. Nouveau meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, avec Thierry Henry, Olivier Giroud est également en ballotage, mais souhaitera-t-il finir sa carrière en France en général, à Marseille en particulier ? C’est hypothétique. Nous pourrions ajouter à la liste des profils, celui de Dries Mertens, suivi l’été dernier ou de Mariano Diaz, l’ex-attaquant de l’OL, performant chez les Gones, dont on est toutefois restés sans nouvelles, depuis qu’il a voulu revenir au Real Madrid, et s’obstiner à boucler son contrat, alors qu’il ne joue plus.

Et si Jordan Ayew venait boucler sa carrière à l’Olympique de Marseille ?

Enfin, la piste qui ferait le plus sens, mènerait au retour de Jordan Ayew, qui arrive en fin de cycle avec Crystal Palace. Cela supposerait qu’à 31 ans, il envisage de boucler sa carrière sous le maillot de l’Olympique de Marseille, avec lequel tout a justement commencé pour lui.