OM 7e, les meilleures affluences en Europe selon l’UEFA

L’OM a enregistré l’une des meilleures affluences du foot européen la saison dernière.

Alors que les championnats se préparent à reprendre après la première trêve internationale de la saison, l’UEFA a publié cette semaine la nouvelle version de « The European Club Talent and Competition Landscape », un rapport qui analyse également la présence des supporters dans les stades pour la saison 2022-23.

L’OM a dépassé le million de spectateurs cumulés la saison dernière

Selon les données publiées par l’instance européenne de football, l’Olympique de Marseille appartient à la poignée de clubs européens dépassant le million de spectateurs sur l’ensemble du dernier exercice, plaçant l’OM à la quatorzième place sur le Vieux Continent. Il est le seul club français classé. Il est aussi le seul au palmarès plus significatif (puisqu’au cumul, les clubs n’ont pas tous disputés le même nombre de rencontres), des affluences moyennes enregistrées sur la saison 2022-2023. Dans son stade Vélodrome plus plein que jamais, l’OM a hébergé 62 739 supporters à la moyenne de chaque match, soit la 7e plus haute en Europe.

L’Olympique de Marseille seul représentant français classé

L’UEFA a compilé les données des 17 premières équipes ayant la plus haute moyenne de spectateurs. La Ligue 1 n’a donc que l’OM comme indiqué, comme l’Ecosse a le Celtic. L’Italie en compte trois de Serie A, autant que l’Allemagne avec la Bundesliga et l’Espagne pour la Liga, et six pour la Premier League anglaise, décidément dominante en toutes occasions.

Les meilleures affluences du football européen

Affluences moyennes par club :

1. FC Barcelone = 83 498 spectateurs

2. Manchester United = 73 671 spectateurs

3. Borussia Dortmund = 81 228 spectateurs

4. Bayern Munich = 75 000 spectateurs

5. Inter Milan = 72 630 spectateurs

6. AC Milan = 71 828 spectateurs

7. Olympique de Marseille = 62 739 spectateurs

8. West Ham = 62 462 spectateurs

9. AS Rome = 62 038 spectateurs

10. Tottenham = 61 585 spectateurs

11. Schalke 04 = 61 133 spectateurs

12. Arsenal = 60 186 spectateurs

13. Celtic = 58 743 spectateurs

14. Real Madrid = 56 664 spectateurs

15. Atlético Madrid = 55 800 spectateurs

16. Manchester City = 53 249 spectateurs

17. Liverpool = 53 186 spectateurs

Affluences cumulées par les clubs * :

1. Manchester United = 2 501 365 spectateurs

2. FC Barcelone = 2 325 690 spectateurs

3. Inter Milan = 1 973 505 spectateurs

4. AC Milan = 1 858 006 spectateurs

5. Manchester City = 1 800 534 spectateurs

6. AS Roma = 1 784 432 spectateurs

7. Bayern Munich = 1 773 776 spectateurs

8. Borussia Dortmund = 1 694 940 spectateurs

9. Real Madrid = 1 620 138 spectateurs

10. West Ham = 1 520 907 spectateurs

11. Tottenham = 1 464 016 spectateurs

12. Arsenal = 1 423 121 spectateurs

13. Celtic = 1 413 195 spectateurs

14. Olympique de Marseille = 1 389 906 spectateurs

15. Liverpool = 1 322 097 spectateurs

16. Atlético Madrid = 1 236 599 spectateurs

17. Schalke 04 = 1 039 262 spectateurs

* Au cumul des matchs de championnats, et de coupes nationales et européennes