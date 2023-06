OM 7e, les 20 meilleures affluences mondiales en 2022-23

Avec 65 522 spectateurs en moyenne par match, l’OM est dans le top 20 des affluences mondiale en 2023.

Attirer le maximum de supporteurs dans les stades est toujours l’une des principales préoccupations des dirigeants du football mondial. Les clubs craignent que les jeunes générations finissent par délaisser le ballon rond pour d’autres sports, et ainsi perdre des revenus liés à la billetterie voire même au sponsoring. Une question que ne doivent pas encore se poser les dirigeants phocéens puisque l’OM se hisse à la septième place des vingt meilleures affluences mondiale lors de cette saison 2022-2023.

L’OM, seul représentant français dans le classement des meilleures affluences en 2022-2023

Tout au long de la saison, les hommes d’Igor Tudor ont toujours proposé un football offensif et attractif. Une manière de jouer suivie de résultats, puisque l’OM a tout de même fini à la troisième place de Ligue 1. Deux éléments qui ont fait que les supporteurs n’ont cessé de venir au stade Vélodrome pour donner de la voix et soutenir leur club favori. 62 522 fans, c’est la moyenne des fans de l’Olympique de Marseille qui ont soutenu leur équipe depuis les tribunes de l’écrin olympien, d’après les données de Transfermarkt. Avec ce chiffre, les Phocéens, seuls représentants français de ce top 20, ont la septième plus grosse affluence au monde en 2022-2023. Plus d’1,5 million de fans sont venus encourager Alexis Sanchez et ses coéquipiers.

La Bundesliga est le championnat le plus représenté dans ce top 20

Ce top 20 des meilleures affluences dans le monde est dominé par la Bundesliga. En effet, les clubs de l’élite du football allemand ont cinq représentants dans ce classement. Les Borussia Dortmund et le Bayern Munich sont même sur le podium, respectivement deuxième et troisième du classement. Lors de chaque match BVB, la moyenne de spectateurs est de 81 228 fans pour une capacité de 81 365 places dans le Signal Iduna Park, soit un taux d’occupation de 99,83%. Les Bavarois ont, quant à eux, 75 006 spectateurs en moyenne par rencontre pour 75 024 places disponibles et un taux d’occupation de 99,97%.

Une différence entre le taux d’occupation et l’affluence

L’affluence dans les stades est évidemment liée au nombre de places disponibles dans l’écrin. Le FC Barcelone, premier du classement des 20 meilleures affluences dans le monde cette saison avec une moyenne de 83 498 fans en tribunes lors de chaque match, l’illustre bien, puisque le Camp Nou a une capacité de 99 354 places. Il y a donc une différence entre affluence et taux d’occupation de l’écrin. Avec un top 20, dont le ticket d’entrée est à 53 470 places, il était donc impossible de voir le Paris Saint Germain et son Parc des Princes à 48 583 sièges dans ce classement, malgré des matchs qui se jouent régulièrement à guichets fermés.

Les 20 meilleures affluences mondiales en 2022-2023

1. FC Barcelone = 83 498

2. Borussia Dortmund = 81 228

3. Bayern Munich = 75 006

4. Manchester United = 73 842

5. Inter Milan = 72 630

6. AC Milan = 71 880

7. OM = 62 522

8. AS Rome = 62 033

9. Tottenham = 61 605

10. Schalke 04 = 61 133

11. Arsenal = 60 196

12. West Ham = 59 174

13. Celtic Glasgow = 58 828

14. Benfica = 57 160

15. Real Madrid = 56 644

16. Atlético de Madrid = 55 800

17. Flamengo = 54 484

18. Hertha Berlin = 53 652

19. Ajax = 53 582

20. Hambourg = 53 470