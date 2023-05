OM: Une saison à plus de 1,5 M de spectateurs au Vélodrome. Un record

Un Orange Vélodrome de l’OM plus rempli que jamais, cette saison 2022-2023.

Alors qu’il ne reste plus qu’une journée de Ligue 1 approche, l’OM, officiellement troisième de Ligue 1, ne jouera plus au stade Vélodrome lors de cet exercice 2022-2023, puisque les hommes d’Igor Tudor se déplaceront à Ajaccio lors de la 38ème et dernière journée de championnat. Sur ses réseaux sociaux, le club phocéen revendique un record d’affluence sur une saison, avec plus d’1,5 million supporteurs venus au Vélodrome encourager Alexis Sanchez et ses coéquipiers.

Plus d’1,5 million de fans présents en tribunes pour soutenir l’OM

Dans un post publié sur son compte Linkedin, l’Olympique de Marseille ne précise pas si cette affluence record prend en compte les matchs disputés en Coupe de France et enLigue des Champions, ou si ces chiffres ne sont que ceux des rencontres à domicile en championnat. Cette année, les supporteurs semblent avoir pris du plaisir à suivre leur équipe favorite et cela se ressent puisque les Phocéens font mieux que la saison passée, où les fans présents en tribunes pour donner de la voix lors de l’exercice 2022-2023 étaient à peine plus d’un million dans les tribunes pour encourager, ceux qui étaient alors sous les ordres de Jorge Sampaoli.

Le million de supporteurs en tribunes atteint lors du match OM-PSG

À titre de comparaison, lors de cette saison 2022-2023, la barre symbolique du million de supporteurs en tribunes a été franchie le dimanche 26 février dernier lors du Clasico OM-PSG, où les fans marseillais ont assisté à la défaite de leur équipe 3-0 en clôture de la 25ème journée de Ligue 1. Durant cette rencontre, un autre record avait été battu, puisqu’il s’agissait de la meilleure affluence du Stade Vélodrome pour un match du championnat, avec 65 894 fans venus encourager leur équipe.