OL: Un sponsor sur le maillot des Gones placé en redressement judiciaire

Recruté jusqu’en 2024 par l’OL, le groupe Oogarden éprouve des difficultés financières

C’est un espace qui semble décidément bien compliqué à commercialiser, pour l’Olympique Lyonnais. Et pas le moins bénéfique puisque il est celui placé en haut des maillots, entre le col et le nom des joueurs. Anciennement, la marque Deliveroo l’occupait, mais le partenariat normalement signé jusqu’en 2022, avait pris fin prématurément, tel que nous vous le révélions sur Sportune. Jusqu’ici, les conséquences ne sont officiellement pas les mêmes, si ce n’est que le partenaire en place sur la tunique éprouve des difficultés financières.

Après Deliveroo parti plus tôt, Oogarden également ?

Depuis l’automne 2021, Oogarden, une marque spécialisée dans la vente en ligne de produits de jardin est le sponsor associé à l’OL, dans le cadre d’un partenariat signé pour trois ans, jusqu’au terme de la saison 2023-2024. « L’arrivée d’Oogarden parmi nos nouveaux partenaires nous ravit et nous conforte dans notre volonté de renforcer nos liens avec les entrepreneurs audacieux qui animent et modèlent leur territoire. Nous sommes convaincus que ce partenariat sera bénéfique non seulement à nos marques respectives mais satisfera également nos communautés qui sauront se retrouver dans cette dynamique d’association », disait alors le président du club, Jean-Michel Aulas.

Le spécialiste du jardin placé en redressement judiciaire

A mi-partenariat, pourtant, le partenariat a du plomb dans l’aile car Oogarden vient d’être placé en redressement judiciaire. Victime du contexte économique international, entre difficultés à s’approvisionner et coûts de production qui flambent, la marque est en crise. La procédure en cours ne signifie pas nécessairement la fin du groupe, mais elle pointe la nécessité de redresser la situation comptable, qui elle même peut passer par l’arrêt anticipé des charges « exceptionnelles », comme peut l’être le sponsoring maillot de l’OL. Invité à réagir sur la situation de son partenaire commercial, l’Olympique Lyonnais n’a pas répondu.