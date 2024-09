OL-OM : Qui va gagner l’Olympico selon les bookmakers ?

Vers un Olympico serré ce dimanche soir au Groupama Stadium.

Direction le Groupama Stadium, pour le premier véritable choc de la saison 2024-2025 de la Ligue 1. Programmé dans le cadre de la 5e journée, il se joue en soirée ce dimanche. OL-OM est une affiche Olympique, que les bookmakers nationaux anticipent plutôt comme un duel très serré. Et indécis.

Nul ou pas l’Olympico OL-OM ce dimanche en Ligue 1 ?

Cela faisant qu’à l’arrivée, le partage des points s’impose en vérité. Ça n’est pourtant clairement pas l’option du marché victoire/nul/défaite. A Lyon, Marseille est placé en favori, donné vainqueur de cet Olympico à la cote moyenne de 2,35. Pour les Gones qui s’imposent, la cote est 2,95. Quant au match nul, il est considéré comme une option plus lointaine à près de 3,75 contre un.

vers un duel Lacazette – Greenwood pour les buteurs

Oui mais voilà, un oeil sur le résultat exact le plus envisagé donne une autre tendance. Celle d’un match qui s’achève au bout des 90 minutes (sinon plus) du temps réglementaire, sur une parité de un but partout. Ce scénario est largement dominant, coté à 6,2. Sinon, c’est l’Olympique de Marseille qui l’emporte 2-1, à 8 contre un. Puisqu’il est annoncé des buts de part et d’autre, il faudra alors garder un oeil sur Alexandre Lacazette pour Lyon, coté à 2,95 et l’actuel meilleur réalisateur de la Ligue 1, Mason Greenwood dans le camp d’en face, à 2,7 contre un.