Neymar, Richarlison… Les salaires des joueurs du Brésil au Mondial 2022

Neymar est le deuxième footballeur le mieux payé au Mondial 2022, derrière Kylian Mbappé et devant Lionel Messi.

La première étape de la phase de groupes remplie, le Brésil poursuit sa course vers la quête d’un sixième titre Mondial, au Qatar. Cela passe, ce lundi en soirée, par une opposition avec la Corée du Sud, en huitièmes de finale. Ce match marquera peut-être le retour de Neymar sur le terrain lui qui soigne une entorse de sa cheville droite, contractée dans le match d’ouverture face à la Serbie (2-0). Neymar est la vedette de sa sélection et celui qui revendique le plus gros salaire, dans son vestiaire.

Neymar domine largement le vestiaire du Brésil au Mondial 2022

Un peu à l’image du comparatif de la rémunération de Kylian Mbappé, avec le reste de l’équipe de France, Neymar écrase aussi ses partenaires, avec son contrat signé pour le Paris Saint-Germain. Il lui vaut de gagner plus de 4 millions d’euros brut mensuels. Et cela, comme tout le reste des salaires exprimés dans le tableau résumé, en page suivante, est donné sans les primes et bien sûr, sans les revenus complémentaires du sponsoring.

Plus ou moins 10 M€ brut le salaire moyen d’un joueur de la Seleçao

En moyenne, selon nos observations à Sportune, un joueur de la sélection du Brésil, au Mondial 2022 de football gagne une dizaine de millions d’euros brut annuels. C’est à la frontière de ce que gagne le défenseur, Éder Militão, avec le Real Madrid et le milieu défensif de Liverpool, Fabinho. Weverton, le portier de Palmeiras, troisième dans la hiérarchie des gardiens de la Seleçao est le seul à ne pas franchir le million d’euro brut annuel, en club.

Les salaires des joueurs de l’équipe du Brésil au Mondial 2022 de football

Joueur Club Salaire en 2022-2023 Alisson Liverpool 8,9 M€ Ederson Manchester City 3,9 M€ Weverton Palmeiras 0,6 M€ Marquinhos AS Monaco 14,4 M€