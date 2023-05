Mourinho, Spalletti, Allegri… Les salaires des coachs de la Serie A 2022-23

José Mourinho est avec Allegri le coach le mieux payé du foot italien.

Le football est l’un des sports les plus populaires au monde, avec une base de fans fidèles et passionnés qui suivent les matchs avec enthousiasme. Les entraîneurs jouent un rôle clé dans la gestion des équipes et leur permettent de briller sur le terrain. En Italie, le Calcio, ou la Serie A, est l’une des ligues les plus prestigieuses, avec des joueurs et des entraîneurs talentueux qui s’affrontent chaque saison.

Allegri et Mourinho dominent les salaires des techniciens du Calcio

Massimiliano Allegri, entraîneur de la Juventus, est le mieux payé de la ligue, avec un salaire annuel 7 millions d’euros net. José Mourinho, à la tête de la Roma l’égale, à 7 millions également par saison sur le banc du club de la Louve. Quant à Luciano Spalletti, sacré champion d’Italie cette saison 2022-2023, il se classe cinquième, avec 3,2 millions d’euros annuels sur son contrat. Le classement comprend également les salaires d’autres entraîneurs célèbres de la Serie A, tels que Stefano Pioli de l’AC Milan et Simone Inzaghi de la Lazio.

Un salaire moyen proche de 2,5 millions net cette saison 2022-2023

Le salaire moyen des entraîneurs de la Serie A est d’environ 2,5 millions d’euros par an. Il est en hausse légère sur la saison précédente. Ces revenus attribués à chacun sont exprimés en net avant impôts et sont indépendants des primes individuelles ou collectives négociées par ailleurs dans les contrats.

Les salaires des coachs de la Serie A 2022-23

Massimiliano Allegri (Juventus): 7 M€

José Mourinho (Roma): 7 M€

Simone Inzaghi (Inter): 5,5 M€

Stefano Pioli (Milan): 4 M€

Luciano Spalletti (Napoli): 3,2 M€

Maurizio Sarri (Lazio): 3 M€

Gian Piero Gasperini (Atalanta): 3 M€

Ivan Juric (Torino): 2 M€

Thiago Motta (Bologna): 2 M€

Vincenzo Italiano (Fiorentina): 1,7 M€

Alessio Dionisi (Sassuolo): 0,85 M€

Dejan Stankovic (Sampdoria): 0,7 M€

Paolo Zanetti (Empoli): 0,6 M€

Luca Gotti (Spezia): 0,5 M€

Marco Baroni (Lecce): 0,45 M€

Andrea Sottil (Udinese): 0,3 M€

Raffaele Palladino (Monza): 0,2 M€

Paulo Sousa (Salernitana): NC

Davide Ballardini (Cremonese): NC

Marco Zaffaroni (Hellas Verona): NC