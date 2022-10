Mourinho, Allegri, Inzaghi: Les salaires des 20 coachs de la Serie A saison 2022-2023

José Mourinho gagne 7 M€ net par an, pour diriger la Roma.

Un peu plus de 42 millions d’euros, soit deux millions de plus que la saison précédente ; tel est le cumul des salaires des entraîneurs des clubs de la Serie A, en 2022-2023. Avec deux techniciens se partageant la plus haute marche du podium, sur la grille de rémunération : Massimiliano Allegri à la Juventus et José Mourinho, avec la Roma.

Allegri et Mourinho dominent le championnat des salaires

L’un et l’autre gagne 7 millions d’euros net avant impôts, selon les chiffres publiés par le média spécialisé, Calcio Finanza. Le premier, Massimiliano Allegri, est clairement sur la sellette, plus encore depuis la défaite concédée par son équipe, mardi à Haïfa (0-2), qui annihile presque à coup sûr les espoirs de la Vieille Dame de voir les huitièmes de finale de la compétition.

Andrea Sottil, « petit prix », maxi efficacité

A l’inverse, le ratio est particulièrement bon pour l’Udinese avec son technicien, Andrea Sottil (48 ans). Il est en effet l’un des stratèges les moins bien payés de l’élite du football en Italie, mais son club fait des prouesses, actuellement quatrième de la Serie A, après neuf journées passées.

Les salaires des 20 coachs de la Serie A saison 2022-2023

Massimiliano Allegri (Juventus) = 7 M€

José Mourinho (Roma)= 7 M€

Simone Inzaghi (Inter)= 5,5 M€

Stefano Pioli (Milan) = 4 M€

Maurizio Sarri (Lazio) = 3 M€

Luciano Spalletti (Napoli) = 3 M€

Gian Piero Gasperini (Atalanta) = 2,2 M€

Thiago Motta (Bologna) = 2 M€

Ivan Juric (Torino) = 3 M€

Vincenzo Italiano (Fiorentina) = 1,7 M€

Gabriele Cioffi (Verona) = 1 M€

Alessio Dionisi (Sassuolo) = 0,85 M€

Davide Nicola (Salernitana) = 0,8 M€

Dejan Stankovic (Sampdoria) = 0,7 M€

Paolo Zanetti (Empoli) = 0,6 M€

Luca Gotti (Spezia) = 0,5 M€

Marco Baroni (Lecce) = 0,45 M€

Andrea Sottil (Udinese) = 0,3 M€

Raffaele Palladino (Monza) = 0,2 M€

Massimiliano Alvini (Cremonese) = NC