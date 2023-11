Molten c’est fini, un nouveau ballon (français) pour la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence

C’est signé pour Kipsta qui va fournir tous les ballons de la C3 et de la C4 à partir de la saison prochaine.

La marque française de sport Décathlon, via sa division football Kipsta, devient le nouveau fournisseur officiel des ballons de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence à partir de la saison 2024-2024 prochaine et pour trois ans. Elle succède au groupe japonais Molten qui fournissait toutes les sphères de la C3 depuis 2018 et de la C4 dès sa création.

Kipsta nouveau fournisseur officiel de la Ligue Europa et de la la Ligue Europa Conférence

Kipsta est déjà fournisseur officiel des ballons de la Ligue 1 et de la Ligue 2 en France, ainsi que de la Jupiler Pro League en Belgique. C’est ainsi que la marque a acquis sa notoriété et démontré son savoir-faire pour s’ouvrir les portes des compétitions associées à l’UEFA. « La décision de l’UEFA est une preuve de reconnaissance de l’expertise de Kipsta et de sa capacité à proposer un produit technique de haut niveau répondant aux normes les plus strictes. Elle renforce également l’engagement des équipes de Kipsta concernant la pratique du football, qu’il soit amateur ou professionnel, dans le monde entier », se réjouit le directeur général délégué en charge des Produits et des sports chez Décathlon.

La division football de Décathlon prend du volume sur le terrain des ballons

« Nous sommes ravis d’annoncer que, pour la première fois dans l’histoire, Kipsta a été désigné fournisseur officiel de ballons de match, à un moment où nous unissons nos forces avec une marque qui partage notre passion pour l’innovation, la qualité et l’amour du jeu », ajoute le directeur marketing de l’UEFA, Guy-Laurent Epstein. « L’expérience de Kipsta en tant que fournisseur de ballons de haute qualité et son engagement pour notre sport seront des atouts considérables alors que l’UEFA Europa League et l’UEFA Europa Conference League entrent dans une nouvelle ère. »

La décision de l’UEFA de choisir Kipsta comme fournisseur officiel des ballons de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence est une reconnaissance de l’expertise de la marque française et l’opportunité pour la branche football de Décathlon d’accélérer et de renforcer sa présence sur le marché du football professionnel.