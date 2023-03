Mohamed Salah: La liste de ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

Mohamed Salah est un ambassadeur premium d’Adidas et l’image de différentes marques, qui se positionnent avec lui, selon le calendrier de Liverpool ou des compétitions internationales.

Joueur incontournable de Liverpool depuis son arrivée en 2017, Mohamed Salah est le leader d’attaque des Reds. En juillet dernier, il a prolongé son contrat avec son club, devenant ainsi le joueur le cinquième joueur le mieux payé de Premier League, avec un salaire de 20,5 millions d’euros par an. Outre son salaire, il faut ajouter les revenus liés à ses sponsors.

Mohamed Salah touche 3 millions d’euros par an grâce à son sponsor Adidas

D’après le site spécialisé Sportico, Mohamed Salah a perçu 14 millions de dollars (soit 13,206 millions d’euros) en 2022, grâce à ses contrats publicitaires. Le plus célèbre et ancien de tous est son équipementier Adidas, qui lui verse près de 3 millions d’euros chaque année. Début 2022, à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations, la marque aux trois bandes a créé une paire de crampons spéciale pour Salah, inspirée de celle de Messi pour le Mondial 2014.

Quand un sponsor de Salah n’imaginait pas qu’il marquerait autant

Avant la saison 2017-2018, Mohamed Salah n’était pas connu pour être un grand buteur. Pour preuve, un de ses sponsors, Vodafone Egypt, s’était engagé à offrir 11 minutes de communication gratuite à chacun de ses millions d’abonnés pour chaque but marqué par l’attaquant égyptien. En inscrivant 44 buts en 52 matchs, la facture a été salée, puisqu’elle s’élevait à plus de 114 millions d’euros pour l’opérateur mobile. Un sponsor à qui il a donné des sueurs froides, mais avec lequel il est toujours lié, aux côtés d’Adidas et Pepsi. Au cours de sa carrière, Salah a associé son image à d’autres marques telles que DHL international, Uber, Oppo et ExxonMobil.