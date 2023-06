Messi prolonge deux ans de plus avec une marque de bière

Pour célébrer la prolongation de son partenariat, Lionel Messi prête son image à une nouvelle campagne commerciale de Budweiser.

Budweiser, la marque de bière qui était sponsor officiel de la Coupe du monde 2022 au Qatar, a décidé de prolonger son partenariat avec Lionel Messi pour deux années supplémentaires. Cette nouvelle a été annoncée à travers un spot publicitaire mettant en scène Messi et faisant référence à ses deux derniers titres internationaux. La campagne intitulée « Lio llena un 5 de Copas », a été dévoilée par Budweiser pour célébrer les six premiers mois depuis la victoire de l’équipe nationale argentine lors de la Coupe du Monde. On peut y voir Messi servir de la bière Budweiser dans les cinq coupes d’un jeu de cartes.

Deux ans de plus et un spot commercial pour Messi avec Budweiser

Cette scène fait référence à l’anecdote du 5 de trèfle qui s’est produite lors d’une partie de jeu entre plusieurs joueurs de l’équipe nationale argentine avant la finale contre le Brésil, remportée par l’Argentine sur le score de 1-0. Le jeu consistait à tirer une carte et à essayer de deviner laquelle était tirée, avec chaque joueur disposant de 10 essais. Si un joueur devinait correctement, l’équipe nationale serait déclarée gagnante. Lorsque le capitaine Messi eut son tour, lors de sa dixième et dernière tentative, il dit : « 5 de Trèfle » et devina la bonne carte, ce qui provoqua l’euphorie chez les joueurs de l’équipe nationale. Quelques mois plus tard, Messi tint sa promesse de se faire tatouer le 5 de Trèfle sur sa jambe gauche.

« Il représente très bien les valeurs de notre marque », dixit la marque de bière

« Nous sommes ravis de continuer à accompagner Messi en tant que sponsor officiel. Leo incarne la passion et la grandeur de ce sport. Budweiser est une marque qui vous pousse à poursuivre vos rêves et pour nous, Messi est l’exemple d’une personne qui a surmonté de nombreux obstacles et peurs pour atteindre ses objectifs. Il représente très bien les valeurs de notre marque. À travers son histoire, nous voulons inspirer les jeunes à poursuivre leurs rêves », déclare par communiqué Soledad Azarloza, directrice de la marque Budweiser Argentine.

Messi, una carta y la Copa del Mundo. El destino lo quiso así. Felices 6 meses, campeones 🏆 pic.twitter.com/WCRvl4NVQL — Budweiser Argentina (@budweiser_ar) June 18, 2023

Lionel Messi a rejoint Budweiser en 2020 pour trois ans. Depuis 2019, le brasseur est aussi partenaire de La Liga espagnole et de la Premier League et il soutient d’autres joueurs tels que Sergio Ramos ou Marcelo.