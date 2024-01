Messi: La fameuse serviette de son contrat au Barça est à vendre

Un vrai morceau de l’histoire du football est à vendre aux enchères.

C’est la serviette la plus célèbre du sport, celle qui a scellé l’accord non officiel entre Lionel Messi et le FC Barcelone, en décembre 2000. Ce morceau d’histoire sera mis aux enchères par la prestigieuse société britannique Bonhams, selon une information de La Vanguardia. Le document a changé le cours de l’histoire du club et de Messi lui-même, il devrait avoir un prix de départ d’environ 300 000 livres, soit près de 350 000 euros.

Une serviette pour l’histoire entre Messi et le FC Barcelone

L’emblématique morceau de papier, qui était conservé dans un coffre-fort, a été offert par Horacio Gaggioli, l’intermédiaire qui a participé à la signature de l’accord. Bien qu’il ait été envisagé à un moment donné que la serviette soit exposée dans le musée du FC Barcelone, la décision a finalement été prise de la mettre aux enchères, ouvrant la porte à ce que le club lui-même doive faire une offre pour cette pièce historique, comme tout autre enchérisseur.

L’accord non officiel, consigné sur la serviette et signé par Carles Rexach, secrétaire technique du club à l’époque, a marqué l’engagement du Barça à recruter Lionel Messi à condition que les conditions convenues soient respectées. La particularité de ce contrat improvisé est devenue une partie de la légende du FC Barcelone. L’histoire derrière cette signature singulière remonte aux premiers mois de Messi à Barcelone. Malgré son talent indéniable, les négociations ont été entravées par la résistance de certains membres de la direction, qui doutaient du potentiel du jeune Messi en raison de sa petite taille.

« Elle a changé la vie de Messi et l’avenir du FC Barcelone »

Le déjeuner au club de tennis Pompeia, où l’accord a été scellé sur une serviette, a été un moment crucial qui a ouvert la voie à la brillante carrière de Messi. Ian Ehling, responsable des Livres et Manuscrits chez Bonhams à New York, a souligné la singularité de la vente : « C’est l’un des objets les plus excitants que j’ai eu entre les mains. Oui, c’est une serviette en papier, mais c’est la célèbre serviette qui a marqué le début de la carrière de Lionel Messi. Elle a changé la vie de Messi, l’avenir du FC Barcelone et a contribué de manière significative à créer certains des moments les plus glorieux du football, pour des milliards de fans à travers le monde. »

Avec Messi étant considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l’histoire, la vente aux enchères de cette serviette s’annonce comme un événement unique apportant une pièce maîtresse à la narration du football moderne.