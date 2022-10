Messi et Pogba à l’affiche d’un teaser de Pepsi pour le Mondial 2022

Pespi a dévoilé le casting de sa campagne de marque, en marge de la Coupe du monde 2022.

L’un devrait y être à coup sûr, sans penser évidemment au pire, que l’autre connait justement, car sur le flanc après une opération au genou, cette fin d’été. Lionel Messi, oui, Paul Pogba, peut-être, seront deux des animateurs du Mondial 2022, à venir au Qatar. Ils sont ensemble, dans ce teasing publié ce jeudi par le groupe Pepsico, qui a les deux joueurs sous contrat, et Ronaldinho à l’affiche avec eux.

Pogba, Messi et Ronaldinho, têtes d’affiche de Pepsi

La séquence reprend la nouvelle campagne de marque signée Pespi, « Thirsty For More », dans un film à venir qui s’intitule « Nutmeg Royale ». Ce premier jet met en avant le collectif des joueurs et leur talent individuel, autour principalement du geste technique du petit pont. « ‘Thirsty for More’ est notre engagement à célébrer le désir insatiable de ceux qui défient les attentes et veulent s’amuser, tout en tissant des liens plus profonds avec nos consommateurs grâce à une passion partagée pour le football et la musique, des expériences uniques, sans oublier bien sûr, le cola le plus savoureux », explique par communiqué, le directeur marketing de Pepsi Co, Gustavo Reyna.

Le dispositif complet sera déployé dans les semaines à venir, à l’approche de la Coupe du monde de football, programmée du 20 novembre au 18 décembre 2022, au Qatar.