Messi et la Ferrari la plus chère de l’histoire, récit d’une fake news tenace

Bien que Lionel Messi ait démenti l’info, il y a toujours du monde pour le croire propriétaire de la Ferrari la plus chère de l’histoire.

La rumeur dure depuis plus de sept ans. Et elle refait régulièrement surface, y compris entre les lignes de médias internationaux ; en novembre dernier chez Goal.com, ou ce lundi 1er mai du côté de The Sun. Elle prête à Lionel Messi, l’achat en février 2016, à l’occasion d’une vente aux enchères, d’une Ferrari 335 S Spider Scaglietti. A l’époque, rien de moins que la voiture la plus chère de l’histoire. Pour gonfler un peu plus l’information, il est dit que l’attaquant du PSG avait un certain Cristiano Ronaldo pour adversaire aux enchères.

Régulièrement refait surface la rumeur de l’achat par Messi, d’une Ferrari à 32 M€

Reprise en premier par le média AS, le 8 février 2016, elle ne cessera plus derrière de s’étendre et ce, malgré le démenti plein de malice et d’ironie de l’intéressé, sur ses réseaux sociaux. Car rien de tout cela n’est vrai. D’ailleurs, l’homme à l’origine de cette étrange rumeur, un certain Alessandro Proto (et sa société Proto Organisation) a été, selon la presse italienne, condamné en 2021 pour une escroquerie à plus d’un demi-million d’euros. « Extorsion et escroquerie : condamné Alessandro Proto, « imposteur » et roi des fake news », écrivait à son sujet le quotidien national italien, Il Giorno.

Lancée par un Italien qui se prétend l’incarnation du héros de 50 Nuances de Grey

C’est donc lui qui a « allumé la mèche ». Dans une interview accordée au New York Daily News, aujourd’hui retirée du web, il se prétendait être l’inspiration du personnage de Christian Grey, héros du roman érotique, « Cinquante Nuances de Grey ». C’est dire l’imagination du bonhomme… Et des fake news, Proto Organisation en a dévoilée plusieurs entre 2014 et 2016. Comme l’achat par Edinson Cavani d’un appartement à 9 millions d’euros, à Rome. Ou d’un hôtel entier à 140 millions d’euros par Cristiano Ronaldo… à Monaco. Des hôtels estampillés Pestana/CR7 il en existe en effet, mais pas sur le Rocher Princier. Et aucun n’a coûté ce prix.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Lionel Messi n’a ni la Ferrari la plus chère du monde, ni une Zonda à 5 M€

Déjà en 2016, France 3 avait tenté d’éteindre la rumeur. En vain. Elle étonne d’autant que La Pulga, à la différence claire de Cristiano Ronaldo, n’a jamais montré de véritable intérêt pour les grosses cylindrées. Nous avons déjà évoqué sur Sportune, l’étendue de son garage personnel. Il ne contiendrait pas plus de Ferrari 335 S Spider Scaglietti à 32 millions d’euros, que de Pagani Zonda Roadster, à plus de 5 millions. Une autre fake news, à la peau dure qui colle à l’Argentin depuis déjà une bonne paire d’années