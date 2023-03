Messi et d’autres investisseurs lèvent 21 M€ pour une startup du Web3

Lionel Messi étend ses investissements dans le Web3 en entrant au capital de l’application MatchDay, via son fonds d’investissement

Alors que sa carrière sportive tend plutôt vers sa fin Lionel Messi, qui a marqué l’histoire du football, diversifie ses actions, en dehors des terrains. Le numéro 30 du PSG vient d’investir dans la startup blockchain MatchDay. Lui, ou plus précisément via le fonds d’investissement Play-Time Sport Tech, qu’il a créé à cet effet, en octobre dernier.

Lionel Messi investit dans la startup MatchDay

Le levée de fonds est de 21 millions d’euros, dont une partie émanant des activités de Lionel Messi. Elle vise à soutenir l’entreprise de gaming basée sur la blockchain, notamment créée par la double Ballon d’Or, Alexia Putellas, qui sera axée sur le football. Ce jeu est sous licence de la FIFA, qui s’est séparée d’EA Sports, et dont la collaboration prendra fin cette année. Si le montant de l’investissement de Lionel Messi n’est pas connu, cela confirme sa tendance à s’engager davantage dans le Web3, considéré comme étant la nouvelle version d’internet.

Lionel Messi est payé en partie en Token au PSG

La légende du FC Barcelone s’investit de plus en plus dans le milieu de la blockchain. Il est d’ailleurs ambassadeur de Sorare et de Socios, deux jeux de fantasy football basés sur les NFT (Non Fungible Token), et la blockchain. Le champion du monde argentin est aussi payé en monnaie numérique au PSG, puisqu’il reçoit des Token de la part du club de la capitale. Une première dans le monde du football dont l’intérêt, pour les crypto-monnaies ne cesse de grandir.