PSG: Messi créé un fonds d’investissement pour le sport et la technologie

Même après sa carrière de joueurs, Lionel Messi continuera d’investir sur le sport.

Au crépuscule de sa carrière, après avoir confirmé que le Mondial à venir au Qatar sera son dernier, Lionel Messi prépare son futur. Sans inquiétude à avoir pour le footballeur le plus titré individuellement de l’histoire, il a loin des terrains de football, diverses activités professionnelles pour l’occuper. Comme l’hôtellerie avec le groupe Majestic. Ou désormais, le groupe Play Time Sports-Tech, que l’attaquant du PSG vient de créer.

L’attaquant du PSG prépare son futur loin du football

Basé à San Francisco, au coeur de la Silicon Valley, Play Time Sports-Tech est un fonds d’investissement centré sur les activité sud sport et de la technologie, selon Bloomberg qui l’évoque en premier. La holding sera dirigée par l’entrepreneur américain, Razmig Hovaghimian. Un premier investissement concerne l’application Matchday.com, qui a été co-fondée par Hovaghimian, et l’AC Moment ; cette dernière étant une plateforme de revente de maillots de matchs portés, pour laquelle Lionel Messi est justement devenu actionnaire.

Lionel Messi étend ses activités entreuprenariales

« Je suis ravi d’étendre nos racines à la Silicon Valley, et je suis ravi que Play Time collabore avec des entrepreneurs audacieux du monde entier », explique le joueur du PSG, dans le communiqué d’annonce. « J’espère que, grâce à son succès, Play Time aidera de nombreuses personnes et aura un impact positif sur le monde. Je fais confiance à l’équipe et à nos partenaires pour atteindre nos objectifs. » Lionel Messi, 35 ans, est une entrepreneur actif hors du football, entre son sport et le reste, sa fortune personnelle est estimée à plus d’un demi-milliard d’euros.