Marcus Rashford et les voitures, il a quoi dans son garage ?

SUV, 4×4 ou sportives, Marcus Rashford a beaucoup d’automobiles, dont certaines sont personnalisées.

Après un exercice 2021-2022 compliqué avec les Red Devils, Marcus Rashford retrouve des couleurs. En ce moment, il est l’un des meilleurs joueurs au monde à son poste. Preuve de son excellente forme, il a battu son record de buts inscrits sur une saison. Comme beaucoup de footballeurs, l’attaquant anglais aime les voitures. À seulement 25 ans, la star de Manchester United possède déjà quelques bolides de luxe.

Dans le garage de Marcus Rashford il y a des Mercedes, dont cette AMG G63

Marcus Rashford a une McLaren 765 Long Trail dans son garage

Début janvier, après avoir inscrit un but face à Bournemouth lors d’une victoire des siens 3-0, le numéro 10 des Red Devils a été aperçu au centre d’entraînement de Carrington, au volant d’une McLaren 765 Long Trail. Il s’agit d’un véhicule vendu à plus de 370 000 euros. Son bolide est composé d’un moteur V8 biturbo de 4 litres, et est capable d’atteindre une vitesse de 330 km/h. Cette voiture de luxe peut aller de 0 à 100 km/h en moins de trois secondes.

Rashford aime les Mercedes

En 2016, quelques mois seulement après ses débuts en Premier League avec Manchester United, Rashford avait une Mercedes AMG A45. Une voiture estimée aux alentours de 70 000 euros. Lorsqu’il a prolongé son contrat, il a pu s’offrir d’autres modèles du constructeur automobile allemand, dont une Mercedes AMG G63. Ou encore un 4×4 Mercedes G Brabus, acheté 751 964 euros. Un bolide de luxe qu’il ne possède plus, puisqu’il a été mis en vente sur un site en ligne.

Quelques voitures dans le garage de Marcus Rashford

Mercedes AMG 45 = 70 000 €

Mercedes AMG G63 = 185 000 €

Range Rover Vélar = 70 000 €

Range Rover Sport = 94 000 €

Audi RS4 = 98 000 €

McLaren Long 765 Trail = 370 000 €

Mercedes AMGT GT “one of ten” Brabus GT Coupé Rocket 90 = 430 000 €

Lamborghini Urus = 190 000 €

Mercedes AMG C63 = 89 000 €