Après avoir connu un long passage à vide avec Manchester United, Marcus Rashford revient en grande forme cette saison. Il a d’ailleurs inscrit un but lors de la victoire des siens face à Bournemouth (3-0) mardi soir à l’occasion de la 19ème journée de Premier League. Le lendemain de cette belle performance, comme le rapporte le Daily Mail, l’attaquant anglais a été aperçu au centre d’entraînement de Carrington au bord d’une McLaren 765 Long Tail.

