Manchester United dévoile les 1res images de son futur stade de 100 000 places

Old Trafford porte-t-il si bien son nom que l’enceinte mythique des Red Devils de Manchester United sera bientôt rasée ? Tel est le souhait des dirigeants du club qui viennent de dévoiler les premières images du projet qu’ils mûrissent pour leur futur écrin. La direction mancunienne s’est tournée vers le cabinet de conseil Oxford Economics, pour mesurer l’impact économique et social d’une telle transformation pour le tissus local.

Avec la création d’un nouveau stade d’une capacité commerciale de 100 000 places, l’étude estime à 92 000 le nombre d’emplois créés, 17 000 les nouveaux logements entourant la zone et 1,8 millions de visiteurs potentiels annuels. Plus largement que le stade, c’est toute l’environnement proche qui est voué à changer, le projet porté par les Red Devils prenant le nom de Trafford Park.

C’est le cabinet d’architecture Foster + Partners qui articule et met en forme les besoins du club. Ceux bien sûr liés au stade, mais également les édifices proches, zones commerciales ou résidentielles, d’éducation ou de divertissement et l’amélioration des structures de transport, notamment de l’espace ferroviaire. Déjà les premières images de ce que pourrait devenir Old Trafford en New Trafford, circulent depuis le club.