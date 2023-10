Man Utd bat un record de revenus en Premier League mais reste déficitaire

Manchester United a battu un record de revenus, mais il reste déficitaire en 2023.

Manchester United a enregistré des revenus record de 648 millions de livres sterling (744 M€), pour la saison 2022-2023, soit une hausse de 11 % par rapport à l’année précédente. Ce chiffre bat le précédent record de la ligue établi par ce même United en 2019. Pour autant, les Red Devils ont tout de même accusé une perte de 42,1 millions de livres sterling (48,3 M€).

Un CA record de 744 M€ pour Manchester United en 2023

Ces revenus record ont été réalisés malgré le fait que United participait à la Ligue Europa, plutôt qu’à la plus lucrative Ligue des champions, la saison dernière. Les revenus commerciaux (sponsoring et merchandising) ont été les plus importants, avec 303 millions de livres sterling (348 millions d’euros), en hausse de 17,5 %, grâce aux nouveaux accords de sponsoring et à la tournée de pré-saison de l’équipe en 2022.

Sponsoring et billetterie augmentent, les droits TV baissent

Les revenus de l’audiovisuel ont chuté de 3 %, à 209 millions de livres sterling (240 M€), en l’absence de Ligue des champions. United s’est qualifié pour la C1 cette année en terminant à la troisième place de la Premier League lors de la saison 2022-2023. Il a perdu ses deux premiers matchs de Ligue des champions en phase de groupes avant de se reprendre en battant Copenhague 1-0 mardi.

Les recettes de match ont bondi de 23 %, à 136 millions de livres sterling (156 M€). Le club a déclaré avoir vendu 2,4 millions de billets, battant le précédent record établi en 2016-2017. Les abonnements pour la saison en cours ont été vendus au rythme le plus rapide jamais enregistré, avec le taux de désabonnement le plus bas de tous les temps, et plus de 150 000 personnes sont sur la liste d’attente des abonnements. Les recettes de match de l’équipe féminine ont été trois fois supérieures à celles de l’année précédente.

La masse salariale a diminué au 30 juin 2023

La masse salariale de United pour la période a diminué de 53 millions de livres sterling (61 M€) pour atteindre 331,4 millions de livres sterling (380,6 M€), ce que le club attribue au « roulement de l’effectif » et à son absence de la Ligue des champions la saison dernière.

Le club prévoit que cette hausse de son chiffre d’affaires s’amplifie, estimant que ses revenus pour la période 2023-24 se situeraient entre 650 et 680 millions de livres sterling. Cette annonce intervient à un moment où Sir Jim Ratcliffe, le fondateur de la société de produits chimiques INEOS, serait sur le point de s’assurer une participation de 25 % dans le club.