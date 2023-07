Losc: Salaire, valorisation, contrat, les chiffres de Samuel Umtiti sur le mercato

Samuel Umtiti est en approche à Lille.

Une jolie pioche pour le Losc que l’arrivée annoncée, en premier par le groupe RMC, du défenseur champion du monde français, Samuel Umtiti. Sur le papier tout au moins, car depuis son sacre en Russie, le joueur a souvent été en délicatesse avec son corps. Mais il sort d’une saison en prêt probante en Italie, avec le club de Lecce. Après avoir résilié son contrat, à deux ans de son terme avec le FC Barcelone, il devrait s’engager libre au profit du club nordiste.

Elle paraît lointaine l’époque où, alors joueur du Barça et cadre de la défense des Bleus, le solide et athlétique roc formé à Lyon dominait la planète à son poste. En 2018, le Centre international d’étude du sport (CIES), le classait comme le défenseur le plus cher du monde, valorisé à plus de 100 millions d’euros (101,5 M€). Aujourd’hui il ne vaut « plus rien », dans le sens où il est libre contractuellement, mais la plateforme Transfermarkt lui accorde une estimation de 4 millions d’euros.

Le Barça assumait son salaire le temps de sa pige à Lecce

Samuel Umtiti, 29 ans, aura à Lille la responsabilité de faire oublier le Portugais José Fonte auteur de cinq solides exercices au club. Le FC Barcelone l’a prêté à Lecce en assumant sur toute la durée l’intégralité de son salaire, estimé proche de 5 millions d’euros brut par an. Son retour en France et en Ligue 1 est moins une question d’argent (car il devrait logiquement moins gagner avec Lille), que de plaisir à retrouver. S’il était parfois attendu du côté de Lyon, dans le cocon qui l’a formé, c’est plus au nord qu’il va évoluer.