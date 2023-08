Losc: Nouveau slogan et nouvelle identité visuelle pour les Dogues

Le Losc a repensé sa stratégie de communication autour du nouveau slogan : « FIERS. FORTS. FÉROCES. Nous sommes les Dogues ».

Le Losc a dévoilé ce mardi un nouveau slogan : « FIERS. FORTS. FÉROCES. Nous sommes les Dogues », qui s’accompagne d’une nouvelle identité visuelle, plus moderne et dynamique, articulée autour du symbole du Dogue, mais également autour de la statue de la Déesse, iconique de la ville et de son club de football, pleinement intégrée dans ce dispositif repensée de la communication de la formation sportive.

« FIERS. FORTS. FÉROCES. Nous sommes les Dogues », nouveau slogan du Losc

« La ténacité, l’ambition, la solidarité et l’excellence sont des valeurs qui nous animent au quotidien, qui animent notre club et ses collaborateurs et qui me sont chères, détaille le président Olivier Létang, par communiqué. Ces valeurs, nous avons aussi voulu les exprimer plus haut et plus fort dans notre communication externe, et les diffuser auprès de nos communautés. Car nous sommes les Dogues, « FIERS. FORTS. FEROCES. » est l’expression de ces valeurs, l’incarnation de notre identité. Cette signature sera accompagnée d’une identité visuelle renouvelée et plus que jamais loscsite et lilloise. »

Des proches du club et de son histoire pour accompagner le processus créatif

Le processus créatif a impliqué un groupe de travail composé de personnes étroitement liées au Losc, reconnues pour leur attachement et leur expertise sur les valeurs, l’histoire et le patrimoine du club. La signature « Fiers. Forts. Féroces. Nous sommes les Dogues » se distingue par sa singularité, propre au Losc.