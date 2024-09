Losc: Détail des primes déjà gagnées en Ligue des champions

Le Losc a raté son retour dans la grande et juteuse Ligue des champions.

Retour manqué pour le Losc en Ligue des champions, les Lillois renouaient ce mardi soir avec la plus belle des compétitions européennes, mais tout ne s’est pas déroulé comme espéré, les hommes de Bruno Génésio ayant été battus sèchement (2-0), sur la pelouse du Sporting, le champion du Portugal en titre.

Une défaite face au Sporting qui plonge le Losc au classement

Ce revers ne remet pas en cause la suite de la compétition, sachant qu’avec le nouveau format du tournoi ont désormais huit matchs à jouer et les possibilités de se qualifier sont élevées, soit directement pour la phase éliminatoire, soit via un play-of. Néanmoins, en l’état actuel des choses, les Dogues sont confinés à la portion minimale, sportive et financière.

En terme de financier justement, cette Ligue des champions vaut à Lille un minimum de 19,445 millions d’euros. En rappelant que seulement six des dix-huit matchs de la première journée se sont disputés. Cela suppose donc qu’après sa défaite, le club nordiste se classe 34e sur 36, à la différence du goal-average.

Près de 20 M€ gagnés après ce 1er tour, plus ou moins selon les autres résultats

Une 34e place qui rapporte l’équivalent de 825 000 euros à l’équipe qui l’occupe, et auxquels il convient d’ajouter les 18,62 millions d’euros garantis, sous la forme de la prime commune aux 36 équipes. Dans cette nouvelle Ligue des champions, une place vaut approximativement 275 000 euros, à multiplier en fonction du rang que les équipes occupent (36 x 275 000 € pour le premier). A la fin, 2 millions d’euros seront versés en plus aux huit premiers et 1 M€, aux clubs classés de 9 à 16.