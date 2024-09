Ligue des champions: Futur classement final de la phase de groupe selon les mathématiques

Et à la fin de la phase de groupes de la Ligue des champions 2024-2025 qui se qualifiera ?

Une autre lecture prédictive de la saison de Ligue des champions que celle que nous avons observé ce mardi matin, par le prisme des bookmakers français. C’est ici une méthode développée par les mathématiciens du groupe Football Benchmark, la division football du spécialiste de l’audit et conseil financier et marketing, KPMG.

Un classement prédictif de la Ligue des champions basé sur les mathématiques

Les auteurs du classement expliquent : « L’équipe Intelligence de Football Benchmark a développé un modèle prédictif qui estime le nombre de buts marqués par les deux équipes lors de chaque match de la phase de ligue de la Ligue des champions, en se basant sur la valeur marchande des effectifs de Football Benchmark et en tenant compte de l’avantage du terrain.

Produit sur les résultats des matchs de la Ligue des champions et les valeurs de l’effectif de Football Benchmark des six dernières saisons (2018/19 à 2023/24), ce modèle se concentre sur les 18 joueurs les plus valorisés de chaque équipe afin de garantir une prédiction équilibrée. »

43% de chances que le PSG se qualifie directement pour la phase à éliminatoires

Il en ressort un classement final à l’issue de la phase initiale de groupe, tel que le prévoit le nouveau format du tournoi. Avec pour chaque équipe, un pourcentage de chances de terminer dans les huit premiers, aux places qualificatives pour la deuxième partie à éliminations directes.

Le PSG est le seul des quatre clubs français qualifiés pour cette Ligue des champions, à s’inscrire dans le top 8 final qui qualifie directement les équipes qui l’occuperont. La projection place le champion de France à la septième place, avec 17 points, cinq victoires, deux nuls et une défaite, une différence de buts positives de +7 et 43% de chances de voir l’étape suivante. A l’inverse, le LOSC et le Stade Brestois sont classés dans la zone des douze derniers (respectivement 26e et 27e), qui élimine d’office les équipes. Quant à l’AS Monaco, sa 23e place, si elle devait se confirmer, permettrait au club princier de disputer un play-of en vue de poursuivre la compétition.