Les salaires des joueurs de Manchester City en 2023-2024

La grille des salaires du collectif champion d’Europe.

Même s’il est la sensation du football anglais et le meilleur buteur de Premier League, Erling Haaland n’est que le deuxième joueur le mieux payé de Manchester City, sur la part fixe du salaire car il compense largement avec des primes nombreuses. Et juteuses. L’attaquant norvégien s’est largement depuis son arrivée pour 60 millions d’euros en provenance du Borussia Dortmund l’été dernier.

Kevin de Bruyne le mieux payé de toute la Premier League

City a repoussé l’intérêt de tous les clubs d’élite européens pour obtenir la signature de Haaland, qui a signé un contrat de cinq ans avec un salaire de 22,4 millions d’euros brut la saison, traduit au cours monétaire d’une livre sterling qui égale 1,14911 euros. Le joueur de 22 ans a immédiatement récompensé la confiance en inscrivant 52 buts toutes compétitions confondues lors de sa première saison au club.

Seul Kevin De Bruyne gagne plus qu’Haaland à l’Etihad. Le capitaine de City a signé un contrat de quatre ans avec un salaire après de 24 millions d’euros annuels en avril 2021, selon Spotrac. De Bruyne, âgé de 32 ans, est le joueur le mieux payé de la Premier League, ayant précédemment été devancé uniquement par Cristiano Ronaldo, l’ancien inadapté de Manchester United, qui touchait quasiment 30 millions brut la saison, avant de quitter Old Trafford.

Un même contrat pour les recrues Gvardiol et Matheus Nunes

Troisième sur la liste des plus hauts salaires à Manchester City cette saison 2023-2024 se trouve Jack Grealish, un transfert de 117,5 millions d’euros. L’international anglais a signé un contrat de 300 000 livres par semaine lorsqu’il a quitté son club de cœur, Aston Villa, pour rejoindre City en 2021. Les coéquipiers de Grealish, John Stones et Joao Cancelo, le suivent de près, avec des salaires de 15 millions d’euros.

Du côté des recrues de l’été des Citizens, les deux plus chères Josko Gvardiol et Matheus Nunes (à respectivement 90 M€ et 62 M€) ont signé un même contrat à 7,8 millions la saison, tandis que le Belge Jérémy Doku a doublé sa rémunération en quittant le Stade Rennais, à 3 millions d’euros brut désormais.

Les salaires des joueurs de Manchester City en 2023-2024

Kevin De Bruyne = 23,9 M€

Erling Haaland = 22,4 M€

Jack Grealish = 17,9 M€

Joao Cancelo = 14,9 M€

John Stones = 14,9 M€

Phil Foden = 13,4 M€

Rodrigo = 13,1 M€

Manuel Akanji = 10,8 M€

Ruben Dias = 10,8 M€

Kyle Walker = 9,5 M€

Mateo Kovacic = 9 M€

Kalvin Phillips = 9 M€

Bernardo Silva = 9 M€

Josko Gvardiol = 7,8 M€

Matheus Nunes = 7,8 M€

Ederson Moraes = 6 M€

Nathan Ake = 5,5 M€

Stefan Ortega = 3,3 M€

Julian Álvarez = 3 M€

Jérémy Doku = 3 M€

Sergio Gomez = 3 M€