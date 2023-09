Les salaires des joueurs de l’Inter Milan en 2023-2024

Benjamin Pavard est l’une des recrues de l’été de l’Inter Milan.

L’Inter Milan poursuit l’allègement de sa masse salariale, qui passe de 129 millions d’euros brut en 2023 à 117,8 millions brut, cette saison 2023-2024. Des économies souhaitées par la la famille Zhang, propriétaire du club qui tiennent notamment au départ de Romelu Lukaku, qui a rejoint l’AS Rome. L’attaquant belge touchait 8,5 millions d’euros nets par saison.

L’Inter Milan a réduit sa masse salariale cette saison 2023-2024

D’autres départs ont également contribué à la réduction du montant des salaires, notamment ceux de Marcelo Brozovic (6,5 millions d’euros nets), Edin Dzeko (5 millions) et Joaquin Correa (3 millions). Les salaires de l’Inter Milan 2023-2024 sont ceux donnés par le média Calcio Finanza, en complement des informations de la Gazzetta dello Sport. Ici exprimés en brut, ils prennent en compte les allégements fiscaux prévus par le Decreto Crescita pour tous les joueurs éligibles (c’est-à-dire ceux qui avaient leur résidence fiscale en dehors de l’Italie au moins deux ans avant leur arrivée en Serie A et qui maintiennent leur résidence fiscale en Italie pendant au moins deux ans après leur arrivée).

7,5 M€ net pour Marcus Thuram et 5 M€ net pour Benjamin Pavard

En brut comme en net à 6,5 millions d’euros, Hakan Calhanoglu est le joueur le mieux payé de l’Inter. Il est suivi de l’une des recrues estivales et l’un des deux internationaux français de l’équipe, Marcus Thuram à 11,1 millions d’euros brut (7,5 M€ net). Benjamin Pavard, l’autre Bleu des Intéristes suit non loin, à 7,9 M brut (5 M€ net). L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez est un peu plus bas dans cette hiérarchie à 4,63 millions brut ; 2,5 millions traduit en net avant impôts.

Les salaires des joueurs de l’Inter Milan cette saison 2023-2024*

Hakan Calhanoglu = 12,03 M€

Marcus Thuram = 11,1 M€

Alessandro Bastoni= 10,18 M€

Nicolò Barella = 8,33 M€

Benjamin Pavard = 7,9 M€

Lautaro Martinez = 7,86 M€

Stefan De Vrij = 7,03 M€

Davide Frattesi = 5,55 M€

Henrikh Mkhitaryan = 4,98 M€

Alexis Sanchez = 4,63 M€

Juan Cuadrado = 4,63 M€

Yann Sommer = 3,95 M€

Marko Arnautovic = 3,93 M€

Stefano Sensi = 3,7 M€

Matteo Darmian = 3,28 M€

Denzel Dumfries = 3,28 M€

Federico Dimarco = 2,96 M€

Carlos Augusto = 2,88 M€

Francesco Acerbi = 2,78 M€

Davy Klaassen = 2,37 M€

Kristian Asllani = 1,48 M€

Emil Audero = 1,48 M€

Yann Bisseck = 1,26 M€

Salaires exprimés en brut annuel