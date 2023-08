Les salaires de la Kings League, le tournoi de Gérard Piqué

Des salaires augmentés pour la Kings League de Gérard Piqué.

Après une période de polémique entachant le début du deuxième phase de la Kings League, Gérard Piqué et la direction de la ligue ont annoncé une augmentation des salaires des joueurs. La décision a été prise lors d’une réunion des présidents de la Kings League, qui s’est tenue après la journée intersemanale au Cupra Arena.

Après un début de polémique, les salaires de la Kings League ont été augmentés

Piqué a expliqué que cette décision avait été mûrement réfléchie et qu’elle était le résultat de discussions avec les joueurs et les présidents. L’ancien joueur du FC Barcelone a déclaré : « Nous visons un niveau de compétitivité très élevé, c’est pourquoi nous allons augmenter les salaires. C’est une mesure sur laquelle nous travaillons depuis longtemps. »

Une base annuelle et non plus des rémunérations au match joué

À partir de maintenant, les salaires ne seront plus calculés par match, mais sur une base annuelle, suivant une saison régulière s’étendant de septembre à fin juin. Les joueurs recevront des salaires basés sur leur classement lors de la draft de la Kings League. Les montants annuels prévus pour les cinq premiers choix sont les suivants : 7 500 euros pour le premier choix, 6 250 euros pour le deuxième choix, 5 000 euros pour le troisième choix, 3 750 euros pour le quatrième choix, et 2 500 euros pour le cinquième choix.

Trois fois plus d’argent au match que précédemment

Piqué a souligné que ces salaires équivalent à 225 euros par match, soit trois fois plus que ce qu’ils gagnent actuellement, fixé à 75 euros par match. Il a précisé que le salaire est basé sur les 33 matchs de la saison et que chaque équipe dispose d’un budget de 50 000 euros alloué aux salaires des joueurs. Les conditions ont également été modifiées. Les équipes auront la possibilité de compenser les joueurs grâce aux bénéfices distribués par la ligue en fin d’année. De plus, à partir de septembre, avec cette augmentation de salaire, les joueurs devront être exclusivement engagés dans la Kings League.

Gérard Piqué et ses équipes espèrent attirer de nouveaux joueurs

Cette décision de Gérard Piqué et de la direction de la Kings League vise à attirer davantage de joueurs de haut niveau et à renforcer la compétitivité de la ligue. Les changements apportés aux salaires et aux conditions contractuelles pourraient avoir un impact significatif sur la composition des équipes et le niveau de jeu de la Kings League lors des prochaines saisons.