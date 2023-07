Les (gros) salaires des mascottes de la Premier League, combien gagnent-elles ?

Dire que la personne sous le costume de Gunnersaurus avait été licencié au plus fort de la Covid pour faire des économies…

Dans l’univers du sport en général, du football en particulier, il existe des figures qui, bien que ne foulant pas les pelouses de manière athlétique, ont néanmoins su se forger une place à part entière. Ce sont les mascottes, ces personnages hauts en couleur qui incarnent l’esprit et l’identité des clubs, et qui sont devenus de véritables icônes pour les supporters. Le média Daily Star s’est penché sur les salaires de celles ou ceux qui se cachent sous le costume dans les clubs de la Premier League.

Les mascotte de la Premier League ont leur popularité

Pensez à Harry the Hornet, la célèbre mascotte de Watford, qui a suscité la controverse en se moquant de l’entraîneur Harry Redknapp lors d’un match. Ou encore à Wolfie, l’emblème des Wolverhampton Wanderers, qui a fait parler de lui en s’impliquant dans une bagarre à la suite des encouragements enflammés des fans. Et bien sûr, comment ne pas mentionner Gunnersaurus, cette mascotte légendaire d’Arsenal qui, grâce à sa nature de dinosaure, est devenue une véritable icône du club.

Des salaires conséquents pour des prestations épisodiques

Alors que le mercato bat son plein et que les clubs se préparent pour la saison à venir, voilà ci-dessous les salaires des mascottes de la Premier League, révélant ainsi l’échelle des rémunérations dans ce domaine particulier. Car derrière ces costumes colorés et ces danses endiablées se cachent de véritables contrats, avec des chiffres parfois conséquents pour une production épisodique dans la saison ; une vingtaine à un trentaine de matchs à domicile tout au plus. C’est toutefois moins que certaines de leur consoeurs de la NBA, à l’instar de Rocky the Mountain Lion aux Nuggets de Denver qui est la mieux payée de toutes à hauteur de 625 000 dollars (575 000 €) l’année.

Les salaires des mascottes de la Premier League

Billy the Badger (Fulham) = 16 300 €

Gully the Seagull (Brighton) = 21 600 €

Wolfie (Wolves) = 32 700 €

Hercules Lion (Aston Villa) = 40 900 €

Pete the Eagle (Crystal Palace) = 40 900 €

Hammerhead (West Ham) = 40 900 €

Filbert Fox (Leicester) = 45 000 €

Monty Magpie (Newcastle) = 52 500 €

Chirpy (Tottenham Hotspur) = 80 000 €

Stamford Lion (Chelsea) = 81 800 €

Mighty Red (Liverpool) = 81 800 €

Gunnersaurus (Arsenal) = 81 800 €

Moonchester (Manchester City) = 81 800 €

Fred the Red (Manchester United) = 81 800 €