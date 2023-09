Les affluences de la 5e journée de la Ligue 1

Les supporters de l’OM étaient les plus nombreux au stade, ce week-end de Ligue 1.

Les trois clubs aux plus grands stades du championnat qui reçoivent, cela donne une 5e journée du championnat de France de Ligue 1, saison 203-2024 à la moyenne des affluences supérieure au total de l’exercice. Et encore ne peut-on pas dire que l’OL l’élève, puisqu’à l’occasion de la visite du Havre, ce dimanche soir en prime time, son Groupama Stadium n’était rempli qu’à 60% de sa capacité totale.

Un Orange Vélodrome rempli à 96% pour le match OM – TFC

Contre 96% d’occupation à l’Orange Vélodrome de Marseille pour le match OM – TFC, ce dimanche en fin d’après-midi. A 63 477, c’est là que les spectateurs étaient le plus nombreux en tribunes. Six fois et demi plus qu’à Grabiel-Montpied, à Clermont, pour la visite du FC Nantes. Au total, selon les données du journal L’Equipe ce lundi, 276 122 supporters ont franchi les portes des neufs stades de la Ligue 1 concernés par les rencontres.

Une journée supérieure à la moyenne des affluences de la saison en Ligue 1

Cela vaut une moyenne de 30 680 par match, légèrement supérieure à l’affiche entre le Stade Rennais et le Losc Lille, samedi au Roazhon Park. C’est plus que la moyenne de ce début d’exercice de Ligue 1, à 28 083 après les cinq premières journées de championnat.

Les affluences de la 5e journée de la Ligue 1

Marseille – Toulouse = 63 477

Paris – Nice = 47 874

Lens – Metz = 37 988

Lyon – Le Havre = 35 507

Rennes – Lille = 28 178

Strasbourg – Montpellier = 25 128

Lorient – Monaco = 15 247

Reims – Brest = 12 948

Clermont – Nantes = 9 775