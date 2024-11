OM, Stade Rennais. Les 10 recrues les plus chères au CV de Sampaoli

Entouré de Frederic Massara et d’Arnaud Pouille qui l’ont recruté, Jorge Sampaoli pose avec son nouveau maillot : celui du Stade Rennais.

Deux ans après, Jorge Sampaoli est de retour en France et en Ligue 1. Pas cette fois à l’Olympique de Marseille, qu’il a quitté un peu à la surprise générale un an après s’être engagé au club et sur une mission (se qualifier pour la Ligue des champions), parfaitement remplie. Le technicien argentin s’est engagé hier lundi, dans la soirée, avec le Stade Rennais.

Il a paraphé un contrat sur une saison et demi, à terme du 30 juin 2026. Sampaoli reprend un collectif rouge et noir en difficulté cette saison, qu’il pourra probablement voir se renforcer, sur la prochaine fenêtre du mercato de l’hiver, en janvier. Sampoli est un coach très exigeant avec ses propres joueurs, mais aussi ceux qui les recrutent.

L’OM et le FC Séville pour les clubs qui l’ont le plus renforcé

Chantre du jeu en possession, il affectionne des profils en particulier, que l’OM lui avait notamment permis d’avoir, sur le marché des transferts. C’est avec le club phocéen qu’il a obtenu la recrue la plus chère à son CV d’entraîneur, en la personne du milieu de terrain brésilien, Gerson.

Si Jorge Sampaoli a beaucoup barroudé dans sa carrière d’entraîneur, du Pérou au Chili, de la Colombie, au Brésil et l’Argentine, en passant par l’Europe, l’Espagne et la France, c’est avec deux seules et mêmes équipes qu’il a joué ses meilleurs rôles sur le marché des transferts : l’Olympique de Marseille donc, et le FC Séville en Liga.

Les 10 recrues les plus chères au CV de Jorge Sampaoli

Gerson, de Flamengo à l’OM (2021-22) = 20,5 M€

Joaquín Correa, de la Sampdoria au Séville FC (2016-17) = 18,2 M€

Franco Vázquez, de Palerme au Séville FC (2016-17) = 16,8 M€

Pol Lirola, de la Fiorentina à l’OM (2021-22) = 13 M€

Pau López, de l’AS Roma à l’OM (2022-23) = 12 M€

Cengiz Ünder, de l’AS Roma à l’OM (2022-23) = 11,4 M€

Leonardo Balerdi, de Dortmund à l’OM (2021-22) = 11 M€

Mattéo Guendouzi, d’Arsenal à l’OM (2022-23) = 11 M€

Arkadiusz Milik, de Naples à l’OM (2022-23) = 9,7 M€

Ganso, de São Paulo au Séville FC (2016-17) = 9,5 M€