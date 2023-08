Les affluences de la 3e journée de la Ligue 1

Le Parc des Princes était plein pour l’opposition du PSG et du RC Lens, samedi.

La troisième journée du championnat de France saison 2023-2024 de Ligue 1 s’est achevée ce dimanche sans but à l’Allianz Riviera de l’OGC Nice et moins de spectateurs que face à Lille pour le suivre (28 033 contre 29 436). Elle a surtout été marquée par la première rencontre disputée à moins de 10 000 suiveurs enregistrés au stade Gabriel-Montpied de Clermont, pour l’opposition du CF63 et du FC Metz, ce dimanche. Un écrin qui, rappelons-le, est en travaux de rénovation.

Moins de 10 000 à Clermont, OM – SB29 le plus suivi et le PSG qui fait le plein face à Lens

Selon les chiffres communiqués par le journal L’Equipe ce lundi, le match OM – Stade Brestois est l’affiche à la plus forte affluence de ce week-end de Ligue 1, mais au remplissage du stade, c’est le choc PSG – RC Lens, du champion et de son dauphin en titres qui domine dans un Parc des Princes plein jusqu’à la gueule. Au total, selon le média sportif, 259 178 spectateurs cumulés ont fréquenté les neufs enceintes de la troisième journée. C’est moins que la première, mais plus que la suivante.

Le FC Nantes, le Stade Rennais et l’OGC Nice sont dans la moyenne de cette 3e journée de Ligue 1

Cela vaut une moyenne de 28 798 par rencontre, soit l’équivalent des matchs entre Nantes et Monaco à La Beaujoire, du Stade Rennais et du Havre, Roazhon Park, et de Nice et Lyon, à l’Allianz Riviera. Depuis le début de cette saison, la moyenne de fréquentation des stades de l’élite du football français est de 27 777.

Marseille – Brest = 63 592

Paris – Lens = 47 000

Nantes – Monaco = 28 429

Rennes – Le Havre = 28 311

Nice – Lyon = 28 033

Strasbourg – Toulouse = 25 090

Lorient – Lille = 15 101

Montpellier – Reims = 14 476

Clermont – Metz = 9 146