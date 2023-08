Les affluences de la 1re journée de la Ligue 1

Les supporters de l’OM étaient les plus nombreux au Vélodrome, pour le retour de la Ligue 1.

Ils étaient 264 245 spectateurs dans les tribunes des neuf enceintes recevants des rencontres, à l’occasion de la 1re journée du championnat de France de Ligue 1, saison 2023-2024, selon les chiffres donnés par le journal L’Equipe, ce lundi matin. Cela vaut une moyenne par match à 29 360, quasiment celle de l’opposition de l’OGC Nice et du Losc Lille, à l’Allianz Riviera.

OGCN – Losc dans la moyenne, l’OM et le PSG les plus suivis

C’est aussi plus que la moyenne enregistrée au décompte final de la saison dernière (23 810 supporters par match), mais il y a désormais un match de moins (avec la réduction de 20 à 18 équipes en Ligue 1) et surtout, l’OM et le PSG, pour deux des trois clubs aux stades les plus grands, recevaient. Et ils ont tous deux joué à plein : à 96,3 d’occupation au stade Vélodrome de Marseille et 95,1% au Parc des Princes, de Paris.

Des affluences très encourageantes pour une reprise de la Ligue 1

Toutes les neuf rencontres de cette première levée se sont disputées devant plus de 10 000 spectateurs ; 10 453 pour l’affluence la plus basse observée au stade Gabriel-Montpied, dans une configuration faut-il le préciser réduite en raison de travaux d’extension. Dans cette configuration à une capacité du stade donnée à 11 230, les tribunes de l’écrin clermontois étaient pleine. Pour une rentrée, au coeur du mois d’août, ces affluences sont prometteuses pour le reste de l’exercice.

Marseille – Reims = 63 787

Paris – Lorient = 45 579

Nantes – Toulouse = 30 578

Nice – Lille = 29 436

Rennes – Metz = 26 065

Strasbourg – Lyon = 25 410

Montpellier – Le Havre = 15 852

Brest – Lens = 15 085

Clermont – Monaco = 10 453