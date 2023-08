Les affluences de la 2e journée de Ligue 1

C’est au Groupama Stadium que les supporters étaient les plus nombreux, pour la 2e journée de Ligue 1.

Ils étaient moins nombreux dans les stades (226 567 contre 264 245), à l’occasion de la 2e journée de la Ligue 1, que de la précédente en ouverture. C’est que l’OM et le PSG pour deux des clubs aux plus grandes enceintes, étaient en déplacement. Mais des écrins ont fait le plein, à Bollaert notamment, pour RC Lens – Stade Rennais en cloture de la journée ce dimanche.

RC Lens, FC Metz ou FC Lorient font le plein

Ainsi qu’à Saint-Symphorien, à l’ouverture le vendredi, pour l’explication entre le FC Metz et l’OM. Mais aussi au Moustoir de Lorient, pour la visite de l’OGC Nice. En moyenne, selon les chiffres communiqués ce lundi par le journal L’Equipe, il y avait 25 174 spectateurs par rencontre, c’est-à-dire l’équivalent proche de l’opposition entre Metz et Marseille.

Metz – OM dans la moyenne de la journée

C’est au Groupama Stadium de Lyon, où l’OL a essuyé une désillusion (1-4) contre Montpellier, qu’ils étaient les plus nombreux, mais le taux d’occupation est plus modeste qu’en d’autres stades, à 71% de remplissage. Cette 2e journée encore, toutes les rencontres se sont disputées devant plus de 10 000 spectateurs. De bon augure pour un mois d’août, qui lance l’exercice sur d’excellentes bases.

Les affluences de la 2e journée de la Ligue 1

Lyon – Montpellier = 42 576

Lens – Rennes = 37 233

Lille – Nantes = 34 356

Toulouse – Paris = 27 332

Metz – Marseille = 26 661

Le Havre – Brest = 19 574

Lorient – Nice = 15 848

Reims – Clermont = 12 887

Monaco – Strasbourg = 10 100