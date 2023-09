Les 50 meilleurs derbys du football selon FourFourTwo

Les matchs entre l’OM et le PSG comptent parmi les 50 meilleurs derbys du football selon nos voisins anglais du magazine FourFourTwo.

Les derbys sont souvent le point culminant de la saison pour les fans que ces oppositions concernent directement. Et certaines équipes définissent souvent leur succès d’une saison en fonction de la victoire dans ces confrontations enflammées. Le magazine de football populaire FourFourTwo a décidé de classer les plus grands derbys du monde et de déterminer lesquels se démarquent parmi les 50 plus haletants.

Un classement des derbys les plus chauds ou passionnants du football

L’unique règle fixée par les auteurs dans cette liste est que chaque équipe ne peut être incluse qu’une seule fois, ce qui signifie que Manchester United ne pouvait avoir que l’un des deux, Manchester City ou Liverpool, comme « ennemi juré ». C’est la plus historique confrontation des Reds Devils face aux Reds qui a été choisie.

L’ASSE contre l’OL et le Classique OM – PSG sont dans les 50

Dans ce classement des 50 derbys qui comptent se glissent deux chocs de la culture du football français : le derby, le vrai si l’on s’en tient à la seule notion de proximité des deux villes qui s’opposent entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais et le plus lointain « Classique », du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille. Il se classe aux portes du top 10.

Les 50 meilleurs derbys du football selon fourFourTwo

50. Sheffield United – Sheffield Wednesday (Angleterre)

49. Blooming – Oriente Petrolero (Bolivie)

48. Portland Timbers – Seattle Sounders (États-Unis)

47. Lyon – St-Etienne (France)

46. Newell’s Old Boys – Rosario Central (Argentine)

45. Athletic Bilbao – Real Sociedad (Espagne)

44. CD Everton – Santiago Wanderers (Chili)

43. FC Seoul – Suwon Bluewings (Corée du Sud)

42. Bahia – Vitoria (Brésil)

41. Dynamo Moscou – Spartak Moscou (Russie)

40. America – Deportivo Cali (Colombie)

39. Hambourg – St. Pauli (Allemagne)

38. Alianza Lima – Universitario (Pérou)

37. CSKA Sofia – Levski Sofia (Bulgarie)

36. Cerro Porteno – Olimpia (Paraguay)

35. Glentoran – Linfield (Irlande du Nord)

34. Barcelone – Emelec (Équateur)

33. Esteghlal – Persepolis (Iran)

32. Dinamo Bucarest – FCSB (Roumanie)

31. Kaizer Chiefs – Orlando Pirates (Afrique du Sud)

30. Genoa – Sampdoria (Italie)

29. Colo-Colo – Universidad de Chile (Chili)

28. Benfica – Sporting (Portugal)

27. Hajduk Split – Dinamo Zagreb (Croatie)

26. Raja – Wydad (Maroc)

25. Real Betis – FC Seville (Espagne)

24. Newcastle United – Sunderland (Angleterre)

23. Corinthians – Palmeiras (Brésil)

22. Partizan Belgrade – Etoile Rouge de Belgrade (Serbie)

21. East Bengal – Mohun Bagan (Inde)

20. Arsenal – Tottenham Hotspur (Angleterre)

19. Olympiacos – Panathinaikos (Grèce)

18. Flamengo – Fluminense (Brésil)

17. FK Velez – HSK Zrinjski (Bosnie-Herzégovine)

16. Ajax – Feyenoord (Pays-Bas)

15. Independiente – Racing Club (Argentine)

14. Portsmouth – Southampton (Angleterre)

13. AC Milan – Inter Milan (Italie)

12. Chivas Guadalajara – Club America (Mexique)

11. Marseille – Paris Saint-Germain (France)

10. Al Ahly – Zamalek (Égypte)

9. Borussia Dortmund – Schalke (Allemagne)

8. Gremio – Internacional (Brésil)

7. Liverpool – Manchester United (Angleterre)

6. Fenerbahce – Galatasaray (Turquie)

5. Lazio – AS Rome (Italie)

4. Nacional – Penarol (Uruguay)

3. Celtic – Rangers (Écosse)

2. FC Barcelone – Real Madrid (Espagne)

1. Boca Juniors – River Plate (Argentine)