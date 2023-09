Les 10 ventes les plus chères de l’été en Ligue 1

Neymar, un autre transfert record pour la Ligue 1.

Le mercato estival 2023 a été marqué par de nombreuses transactions importantes en Ligue 1, mais aussi par quelques surprises. Parmi les 10 cessions de contrats les plus chères de l’inter-saison, on retrouve deux joueurs de l’Olympique Lyonnais, notamment contraint par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG), un du Paris Saint-Germain au sommet, ou encore du Stade Rennais, de l’AS Monaco et du RC Lens.

Neymar nouveau record en Ligue 1 du transfert et de la vente la plus chère

Le transfert le plus marquant de l’été est sans conteste celui de Neymar. Le Brésilien a quitté le PSG pour rejoindre Al-Hilal SFC, et la nouvelle riche Saudi Pro League, pour un montant de 90 millions d’euros. Il s’agit par ailleurs de la plus grosse vente de l’histoire de la Ligue 1. Deux autres joueurs français ont été vendus à prix d’or cet été : Jérémy Doku, l’ailier international belge du Stade Rennais, a rejoint Manchester City pour 60 millions d’euros, tandis que Bradley Barcola, a quitté son cocon de l’Olympique Lyonnais pour gonfler les rangs du Paris Saint-Germain, sur la fin de ce marché des transferts.

Comme le PSG, le RC Lens et le MHSC ont aussi battu un record cet été

Axel Disasi, défenseur central de l’AS Monaco, a rejoint Chelsea pour 45 millions d’euros. Il y retrouve Benoît Badiashile avec qui il a déjà fait équipe, au coeur de la défense du club princier. Deux autres records en plus de Neymar sont à souligner dans le sens des cessions de contrats cet été en Ligue 1 : Loïs Openda parti du RC Lens pour le RB Leipzig moyennant 38,5 millions d’euros et celui qui l’a remplacé à la pointe des Sang et Or, Elye Wahi, pour lequel le Montpellier HSC a gagné 30 millions d’euros pour indemnité sur son transfert.

Les 10 ventes les plus chères de l’été en Ligue 1

Neymar (PSG → Al-Hilal SFC) = 90 millions d’euros

Jérémy Doku (Stade Rennais → Manchester City) = 60 millions d’euros

Axel Disasi (AS Monaco → Chelsea FC) = 45 millions d’euros

Bradley Barcola (OL → PSG) = 45 millions d’euros

Loïs Openda (RC Lens → RB Leipzig) = 38,5 millions d’euros

Elye Wahi (Montpellier → RC Lens) = 30 millions d’euros

Castello Lukeba (OL → RB Leipzig) = 30 millions d’euros

Hugo Ekitiké (Reims → PSG) = 28,5 millions d’euros

Lesley Ugochukwu (Stade Rennais → Chelsea FC) = 27 millions d’euros

Carlos Baleba (Losc → Brighton & Hove Albion) = 27 millions d’euros

Source : Transfermarkt