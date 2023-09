Les 10 recrues les plus chères de l’histoire de l’OM

Vitinha, une recrue record pour l’OM.

Avec 9 titres de champion de France, 10 Coupes de France, 3 Coupes de la Ligue et 1 Ligue des champions, l’Olympique de Marseille est l’un des clubs de football les plus titrés de France. S’il a connu de nombreuses périodes de vaches maigres, l’OM est toujours parvenu à se relever. Au cours des dernières années, le club a investi beaucoup d’argent dans ses transferts. Il a recruté des joueurs de renom comme Dimitri Payet, Kevin Strootman et Gerson. Ces transferts ont permis de reconstruire une équipe compétitive et de retrouver les sommets du football français.

Vitinha domine le classement des recrues les plus chères de l’OM

Au plus haut de ce classement se hisse Vitinha. Le jeune attaquant portugais a été recruté par l’OM cette année 2023. Il est considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs du Portugal et il est attendu pour apporter un plus offensif à l’OM. Vitinha a commencé sa carrière à Benfica, où il a fait ses débuts en équipe première en 2019. Il a rapidement impressionné par ses qualités techniques et son sens du jeu, et il a été transféré à l’OM en janvier dernier, pour un montant de 32 millions d’euros. C’est un joueur technique doté d’un bon pied gauche. Il est également capable de dribbler et de créer des occasions de but.

Sept des dix transferts les plus chers sont sous l’ère McCourt

Derrière Vitinha, Dimitri Payet, Kevin Strootman et Gerson sont les autres joueurs recrutés pour plus de vingt millions d’euros d’indemnités. Tous sont arrivés ces dernières saisons, depuis qu’en 2016 l’homme d’affaire américain, Frank McCourt a racheté le club phocéen à Margarita Louis-Dreyfus. Sept des dix recrues les plus chères de l’histoire de l’OM sont à l’actif du Bostonien.

Les 10 recrues les plus chères de l’histoire de l’OM

Vitinha (32 millions d’euros)

Dimitri Payet (29,3 millions d’euros)

Kevin Strootman (25 millions d’euros)

Gerson (20,5 millions d’euros)

Lucho González (19 millions d’euros)

Duje Caleta-Car (19 millions d’euros)

Iliman Ndiaye (17 millions d’euros)

André-Pierre Gignac (16 millions d’euros)

Loïc Rémy (15,5 millions d’euros)

Konstantinos Mitroglou (15 millions d’euros)