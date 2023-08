Les 10 recrues les plus chères de l’été en Ligue 2

A une poignée de jours de la fin du mercato, le point sur les recrues les plus chères en Ligue 2.

Le mercato d’été 2023 est mouvementé en Ligue 2, avec de nombreux transferts importants. Les Girondins de Bordeaux sont les plus gros dépensiers de l’été en Ligue 2. Ils ont investi plus de 10 millions d’euros pour recruter Aliou Badji, Zan Vipotnik, Pedro Díaz, Zuriko Davitashvili et Jérémy Livolant, quatre des transferts les plus chères du moment en Ligue 2, dans le sens des arrivées.

Les Girondins de Bordeaux sont les plus dépensiers

C’est Abdoulaye Ndiaye, le numéro un du moment au classement. L’ESTAC Troyes a recruté le défenseur central sénégalais de 21 ans, pour un montant de 3,5 millions d’euros. Ndiaye est un joueur très prometteur qui a été formé au Sacré-Cœur au Sénégal puis à l’Olympique Lyonnais d’où il arrive sur ce mercato. L’ESTAC a aussi recruté Mohamed Diop, en plus de Abdoulaye Ndiaye dans le top 10.

L’ESTAC, l’AJA, le Paris FC et l’ASSE complètent le top 10

L’ASSE avec Niels Nkounkou, le Paris FC qui a recruté Ilan Kebbal et l’AJ Auxerre avec Florian Ayé complètent la hiérarchie. Les clubs de la Ligue 2 française ont jusqu’au 1er septembre à venir pour renforcer et compléter leurs collectifs.

Les 10 recrues les plus chères de l’été en Ligue 2

Abdoulaye Ndiaye (défenseur central, 21 ans, 3,5 millions d’euros) – ESTAC Troyes

Aliou Badji (avant-centre, 25 ans, 3 millions d’euros) – FC Girondins de Bordeaux

Zan Vipotnik (avant-centre, 21 ans, 2,7 millions d’euros) – FC Girondins de Bordeaux

Pedro Díaz (milieu central, 25 ans, 2,2 millions d’euros) – FC Girondins de Bordeaux

Niels Nkounkou (arrière gauche, 22 ans, 2 millions d’euros) – AS Saint-Étienne

Ilan Kebbal (milieu offensif, 25 ans, 2 millions d’euros) – Paris FC

Florian Ayé (avant-centre, 26 ans, 1,5 million d’euros) – AJ Auxerre

Zuriko Davitashvili (ailier droit, 22 ans, 1,25 million d’euros) – FC Girondins de Bordeaux

Jérémy Livolant (avant-centre, 25 ans, 1,25 million d’euros) – FC Girondins de Bordeaux

Mohamed Diop (milieu offensif, 22 ans, 1,1 million d’euros) – ESTAC Troyes