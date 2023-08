Les 10 maillots les mieux notés de la saison 2023-2024 de Ligue 1

Quels sont les plus beaux maillots de la Ligue 1 2023-2024 ?

Qui dit nouvelle saison sportive dit nouvelle collection vestimentaire, pour les joueurs en places sur les terrains de football. En Ligue 1, cet exercice 2023-2024, onze équipementiers (Joma, Adidas, Uhlsport, Puma, New Balance, Kappa, Umbro, Nike, Macron et Craft) habillent les 18 clubs qui composent le championnat. C’est peut-être un record sur le nombre en France.

Les maillots de la Ligue 1 les mieux notés : 10=. Nantes à l'extérieur = note de 4

Un nombre possiblement record d’équipementiers en Ligue 1 saison 2023-2024

Juger de l’esthétique de chaque tunique est bien évidemment un exercice très subjectif, mais il le devient un peu moins quand le vote émane de la masse et non de quelques individus. C’est ce que propose la plateforme Football Kit Archive, qui répertorie tous les maillots sortis et propose à ses lecteurs de voter pour chacun, en attribuant des étoiles sur une échelle de une à cinq. De là découle le top 10 (élargi à douze), des maillots de la Ligue 1 les mieux notés du moment.

Plébiscite pour les 2 maillots de l’OL et le FC Metz en tête des notes

En précisant, pour l’un des écueils notables, que le nombre de votants diffère d’une pièce à une autre, cela change naturellement la donne. Mais rien ne contexte le plébiscite autour des deux tenues à domicile et à l’extérieur de l’Olympique Lyonnais qui recueille plus d’un millier de notes pour la première nommée. L’OL et ses deux maillots signé d’Adidas se classent deuxième et troisième avec un même résultat de 4,3. Seul le FC Metz et son partenaire Kappa font mieux, mais avec moins de votants. Le palmarès au commencement de cette saison de Ligue 1 est à voir en images dans le diaporama ci-dessus.