Les 10 licenciements de coachs les plus chers de l’histoire du foot

Le Special One porte bien son nom, José Mourinho a accumulé une petite fortune rien qu’en indemnités de licenciements.

Il n’est pas rare de voir un entraîneur décrié ou sur la sellette, après seulement quelques défaites. C’est le cas notamment dans les grands clubs européens, où, saison après saison, les départs sont de plus en plus nombreux et les indemnités de plus en plus importantes. En ce mois de mars, la presse britannique annonce qu’Antonio Conte pourrait être démis de ses fonctions par les dirigeants de Tottenham, l’occasion de découvrir, tel que le rapporte The Sun, les 10 licenciements de coachs les plus chers de l’histoire du foot.

José Mourinho a touché le jackpot grâce à ses départs

Célèbre depuis sa première victoire en Ligue des Champions avec le FC Porto en 2004, José Mourinho, actuellement à l’AS Roma, a dirigé de grandes équipes. Au cours de sa carrière, outre son palmarès, il s’est aussi fait connaître comme l’entraîneur ayant gagné le plus d’argent via ses indemnités de licenciement. En étant démis de ses fonctions au Real Madrid, à Chelsea, par deux fois, à Manchester United et à Tottenham, il a touché près de 100 millions d’euros. A ce jour, les Red Devils sont ceux qui lui ont donné la plus grosse indemnité, avec 22,2 millions d’euros.

Une surreprésentation de la Premier League

La Premier League est le championnat le plus puissant au monde. Elle dispose d’un pouvoir économique sans commune mesure avec ses autres concurrents européens. Il est donc tout à fait logique de voir que 8 des 10 entraîneurs qui ont reçu le plus d’indemnités de licenciement viennent d’outre Manche. Sur ces huit remerciements, on retrouve à trois reprises le nom de José Mourinho. Autre particularité, Chelsea est le club le plus présent de ce classement, avec quatre licenciements.

Antonio Conte, numéro un du classement

Actuellement sur la sellette à Tottenham, Antonio Conte, qui n’apparaît qu’une seule fois dans ce classement, contrairement à son homologue portugais, truste la première place, avec une indemnité de départ de 29,6 millions d’euros. Après une bonne saison avec Chelsea, où le manager italien a emmené les Blues vers le titre de champion d’Angleterre, le deuxième exercice s’est soldé par une cinquième place.

Le PSG, record de France

Le seul représentant français de ce top 10 est, sans surprise, le Paris Saint Germain. Le club de la capitale, dont la puissance économique rivalise avec les cadors anglais, a donné 22 millions d’euros à Laurent Blanc en 2016. Ce montant s’explique, puisque le club parisien avait prolongé de deux ans le contrat du technicien français en février 2016, soit quelques mois avant son licenciement. Au total, depuis l’arrivée de QSI, les dirigeants parisiens ont donné aux alentours de 35 millions d’euros à leurs entraîneurs.

10. Mauricio Pochettino (Tottenham) = 14,1 M€

9. Thomas Tuchel (Chelsea) = 14,7 M€

8. Fabio Capello (Russie) = 15,1 M€

7. Luis Felipe Scolari (Chelsea) = 15,4 M€

6. Nuno Espírito Santos (Tottenham) = 15,8 M€

5. José Mourinho (Tottenham) = 19 M€

4. Laurent Blanc (PSG) = 22 M€

3. José Mourinho (Chelsea ) = 23 M€

2. José Mourinho (Manchester United) = 25 M€

1. Antonio Conte (Chelsea) = 29,6 M€