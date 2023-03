Les 10 footballeurs qui gagnent le plus de la publicité

Pour eux, la pratique du football se double d’importants revenus tirés des sponsors qui les suivent.

Depuis plusieurs décennies, la notoriété des grands footballeurs dépasse largement le cadre du sport. Cette starification attire forcément de nombreuses marques, qui souhaitent s’afficher aux côtés des joueurs de football les plus populaires, afin d’être visibles dans le monde entier. Le média spécialisé Sportico a réalisé un classement des 100 sportifs les mieux payés au monde en 2022. L’occasion d’avoir un aperçu des 10 stars du ballon rond qui gagnent le plus grâce à la publicité.

Cristiano Ronaldo, footballeur le mieux payé grâce à la publicité

Un top 10 dominé par Cristiano Ronaldo. À 38 ans, l’attaquant d’Al Nassr arrive au crépuscule de sa carrière sportive. Toutefois, il reste un footballeur très apprécié des marques, car il est toujours bankable. Personnalité la plus suivie d’Instagram, le numéro 7 portugais a gagné, en 2022, 52 millions d’euros grâce à ses sponsors. Son contrat avec Nike, lui rapporte entre 20 et 25 millions d’euros chaque année, soit près de la moitié du total de ses revenus de sponsoring.

Lionel Messi, deuxième footballeur qui gagne le plus grâce à la publicité

Derrière Cristiano Ronaldo, forcément il y a Lionel Messi. Outre la rivalité sportive sur les terrains de football, qui a duré près d’une quinzaine d’années, les deux joueurs se sont livrés, au cours de leur carrière, une véritable bataille de chiffres, à travers leurs revenus respectifs. En 2022, le champion du monde argentin a gagné 47 millions d’euros, via ses partenaires commerciaux.

Neymar Jr a le plus de sponsors mais ne domine pas ce classement

Le footballeur qui gagne le plus grâce aux sponsors n’est pas forcément celui qui est le plus sponsorisé. Preuve en est avec Neymar Jr. L’international auriverde est le joueur de football qui dispose le plus de sponsors, pourtant il ne domine pas ce classement. Le numéro 10 du PSG est à la troisième place de ce top 10, avec 36 millions d’euros gagnés à grâce à ses différentes publicités commerciales.

Haaland, et le contrat avec Nike

Erling Haaland ne fait pas partie de ceux dont les hauts revenus sont la conséquence de leurs publicités pour des marques. Toutefois, il pourrait bientôt le devenir, puisque, d’après The Athletic, l’attaquant de Manchester City serait sur le point de s’engager avec Nike, pour 23 millions d’euros par an. Si tel est le cas, alors le numéro 9 norvégien se hisserait à la quatrième place du classement des footballeurs les mieux rémunérés grâce à leurs sponsors.

Les 10 footballeurs qui gagnent le plus de la publicité

Antoine Griezmann = 5,6 M€

Gareth Bale = 5,6 M€

Paul Pogba = 6,6 M€

Andres Iniesta = 7,5 M€

Raheem Sterling = 8,5 M€

Mohamed Salah = 13 M€

Kylian Mbappé = 16 M€

Neymar Jr = 36 M€

Lionel Messi = 47 M€

Cristiano Ronaldo = 52 M€