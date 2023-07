L’équipe de France féminine de football recrute un sponsor avant de partir au Mondial

Les Bleues se renforcent d’un sponsor, avant le début du Mondial à partir du 20 juillet, en Australie.

A quelques jours du début de la Coupe du monde, l’équipe de France féminine de football recrute un nouveau sponsor. Arkema, déjà partenaire de la D1 en tant que naming depuis 2019, devient désormais partenaire de l’équipe nationale féminine pour les deux prochaines saisons, jusqu’en 2025. Cette collaboration renforce l’engagement de la marque centrée sur les matériaux de spécialités, aux côtés de la Fédération Française de Football en faveur du football féminin de haut niveau et du développement de la pratique.

Après le naming de la D1, Arkema rejoint l’équipe de France féminine

« La FFF est heureuse d’accueillir cet acteur majeur de l’industrie comme partenaire de notre Équipe de France féminine. Ce nouveau partenariat s’inscrit parfaitement dans l’ambition qui est celle de la Fédération en faveur du développement de la pratique jusqu’au plus haut niveau. Partenaire pionnier de la D1 féminine, Arkema souhaitait également participer au nouveau projet et nouveaux défis de l’Équipe de France dirigée par Hervé Renard et son staff », commente le président de la 3F, Philippe Diallo par communiqué.

Un plan de professionnalisation du football féminin

Ce partenariat intervient au moment où les Bleues se préparent pour leur participation à la Coupe du monde en Australie, qui se déroulera du 20 juillet au 20 août 2023. La FFF a également récemment annoncé un plan ambitieux de professionnalisation du football féminin français. Ce plan comprend plusieurs mesures telles que la réforme de la pyramide des compétitions nationales féminines, l’instauration d’une phase finale pour le championnat de D1 Arkema, la mise en place de trois niveaux pour la Licence Club, l’ouverture de centres de formation agréés et la création d’une ligue dédiée.