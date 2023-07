Le Stade Rennais et Puma officialisent le maillot extérieur

Le maillot extérieur du Stade Rennais officialisé ce samedi matin.

Au tour du club et de son équipementier de l’officialisation ce samedi matin, car cela fait déjà une grosse semaine, que le maillot extérieur saison 2023-2024 de Puma pour le Stade Rennais est disponible à l’achat sur certaines plateformes commerciales spécialisées. Le voilà donc révélé, quelques semaines après la sortie de la version domicile du club breton.

Couleur « gwenn ha du » pour le maillot extérieur du Stade Rennais

Ce maillot extérieur se distingue par sa couleur « gwenn ha du » (blanc et noir du drapeau breton), ainsi que par la présence d’une référence au drapeau breton au bas de la tenue, adossée au col du maillot. Son design célèbre l’attachement du club à la région de Rennes, et le logo du Stade Rennais est présenté entièrement en noir et blanc pour renforcer cette identité. Puma a souhaité impliquer les joueurs et les supporters dans la création de contenus pour accompagner le lancement de ce maillot. Des portraits de fans, passionnés par la Bretagne et ses valeurs, ont été réalisés en vidéo et en photos pour célébrer le territoire et ses paysages.

Première sortie ce samedi en match amical

Côté technologie, le maillot bénéficie de l’innovation Ultraweave, un tissu structuré et extensible à quatre niveaux qui réduit le poids et les frottements, offrant aux joueurs une liberté de mouvement et un confort optimaux sur le terrain. La version Replica est, elle, conçue à partir de polyester 100 % recyclé. Le maillot extérieur sera porté pour la première fois aujourd’hui lors d’un match amical du Stade Rennais.