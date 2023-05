Stade Rennais dévoile son nouveau maillot 2023-24, hommage aux légendes passées

Le Stade Rennais a dévoilé son nouveau maillot domicile, 2023-2024.

Après l’Olympique Lyonnais et avant le RC Strasbourg, deux clubs associées à la marque « cousine » et néanmoins rivale Adidas, le Stade Rennais sort, ce vendredi matin, son nouveau maillot domicile 2023-2024 imaginé par l’équipementier Puma, avec lequel, le club breton a récemment prolongé le bail, jusqu’en 2028.

Un maillot du Stade Rennais aux couleurs classiques et références historiques

Le fond ne trahit d’aucune faute sur les couleurs traditionnelles de l’équipe bretonne, à savoir que le rouge domine, il s’accompagne de noir et du blanc pour marquer les sponsors. Une originalité que le retour du col façon polo et pour la symbolique beaucoup de références à l’histoire et aux mythes de la région, comme la forêt de Brocéliande, l’arbre de la vie et les hermines, tous représentés sous formes de symboles.

Une chanson officielle pour accompagner la sortie de la tunique

Pour accompagner la sortie de cette nouvelle tunique, les joueurs du Stade Rennais ont donné de leur personne, ou plutôt de leur voix en composant la musique officielle de ce maillot domicile, en studio et en collaboration avec un artiste local. Les joueurs de Bruno Génésio l’étrenneront dès ce samedi, à l’occasion du dernier match à domicile de la saison, face à l’AS Monaco.