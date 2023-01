Stade Rennais: Cinq ans de plus signés avec son équipementier

Le Stade Rennais prolonge son partenariat avec son équipementier Puma.

Ensemble depuis 2007, le Stade Rennais et son partenaire technique Puma vont le rester jusqu’en 2028, tel qu’annoncé ce mercredi 18 janvier. La marque allemande habille les joueurs et joueuses du collectif breton, pour tout ce qui concerne la partie sportive. Elle va poursuivre jusqu’au terme de l’exercice 2027-2028 et plus si affinités.

Le Stade Rennais et Puma prolongent jusqu’en 2027

« Nous sommes fiers de poursuivre avec le Stade Rennais F.C. C’est une belle aventure qui a démarré en 2007. Cette continuité démontre la relation puissante que nous avons construite avec le club breton. Depuis 15 ans, nous grandissons ensemble et avons bâti des liens forts. Nous prenons un réel plaisir à travailler ensemble tant nous partageons des valeurs communes, le même ADN basé sur la performance, la passion et la recherche de l’excellence », détaille par communiqué, le patron de Puma France, Christophe Cance.

Une « relation singulière » entre le club et son équipementier

« Poursuivre cette aventure valide une collaboration forte, inscrite dans la durée. A l’image de Puma, le Stade Rennais FC est un club qui se développe tout en respectant son histoire et son identité. La recherche constante de l’excellence et de l’innovation sont des valeurs qui nous rassemblent », renchérit celui du Stade Rennais, Olivier Cloarec. Puma explique dans son communiqué, avoir « développé une relation singulière en travaillant quotidiennement main dans la main », avec son partenaire.