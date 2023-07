Stade Rennais: Le maillot extérieur 2023-2024 est sorti

Blanc accompagné de noir le maillot extérieur 2023-2024 du Stade Rennais.

Il n’a pas encore été officialisé, ni du côté du club, ni de son équipementier Puma, mais le maillot extérieur 2023-2024 du Stade Rennais est déjà disponible à la vente, sur plusieurs plateformes en ligne spécialisées, parmi lesquelles JD Sports ou Unisport. La sortie est donc imminente du côté du SDR et de son partenaire technique, pour cette pièce à dominante de blanc teintée de noir comme l’était déjà la version away de la formation bretonne, la saison dernière.

Pas encore officialisé mais déjà à la vente le maillot extérieur du Stade Rennais

Ce maillot extérieur est en totale rupture de la version à domicile du Stade Rennais dévoilé il y a bientôt deux mois, avant la fin du dernier exercice de Ligue 1. Autant le domicile arbore un col façon polo avec des références à l’histoire et aux mythes de la région, comme la forêt de Brocéliande, l’arbre de la vie et les hermines, autant le modèle « away » est en blanc pour la couleur première avec du noir pour marquer les sponsors et des lignes graphiques à l’avant, en dégradé sur du gris foncé. En fond sont perceptibles des hermines, symbole de la région Bretagne et de son chef-lieu.

Maillot extérieur du Stade Rennais pour cette saison 🏴🏳️ pic.twitter.com/zmXzjdV9Wk — Le Twittos du SRFC (@xzregy) July 15, 2023

Blanc et noir pour les couleurs avec les hermines bretonnes en symobolique

Le col sur cette tunique est rond cerclé de noir, comme le bout des manches, le dos est uni avec le Gwenn ha Du en impression au niveau du cou. Comme l’autre maillot domicile, cette version portée à l’extérieur fabriquée par Puma est à 100% en polyester.