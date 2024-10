Le Real Madrid se fend d’un hommage à… Andres Iniesta !

Andres Iniesta a reçu un hommage du Real Madrid contre lequel il a si souvent ferraillé en carrière.

Dieu sait quelles misères il aura fait aux Madrilènes pendant toutes les saisons passées au service de l’éternel rival, le FC Barcelone. Mais le Real Madrid est beau jour et reconnaissant de l’exceptionnelle carrière de l’ancien milieu de terrain qui fut l’un des meilleurs de sa génération. Ce mardi, au lendemain de l’annonce par le joueur, de sa retraite du football, le Real Madrid s’est fendu d’un communiqué officiel saluant sa carrière.

Sans toutefois jamais faire mention du FC Barcelone, où le joueur a été formé et qu’il a fréquenté la très grande majorité de sa longue carrière (faut pas trop en demande non plus).

« Suite à l’annonce d’Andrés Iniesta concernant sa retraite du football professionnel, le Real Madrid C.F., son président et son conseil d’administration souhaitent exprimer leur reconnaissance, leur admiration et leur affection pour l’une des grandes légendes du football espagnol et mondial.

Andrés Iniesta a contribué, par son football et ses valeurs, à enrichir ce sport, au-delà des nombreux titres remportés au cours de sa carrière. Son but iconique lors de la finale de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud restera à jamais gravé dans la mémoire de tous les supporters espagnols.

Le Real Madrid lui souhaite, ainsi qu’à toute sa famille, beaucoup de chance dans cette nouvelle étape de sa vie », écrit le club champion d’Europe dans son communiqué.

Preuve que la rivalité n’exclut pas la reconnaissance. Ni la classe.