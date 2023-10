Le PSG sort son premier livre… de cuisine

Le PSG va sortir le premier livre de sa collaboration avec Amphora. Il est sur le thème de la cuisine.

Le Paris Saint-Germain vient de marquer un but littéraire en devenant le premier club de football français à éditer un livre de cuisine à ses couleurs. Intitulé « A table avec le Paris Saint-Germain, » comme nous l’avait annoncé en exclu le directeur général de l’éditeur Amphora, cet ouvrage sortira le 9 novembre prochain et révèle les recettes de cuisine préférées des joueurs emblématiques du club.

Le premier livre du PSG avec Amphora va sortir le 9 novembre

Ce livre de cuisine est signé du chef doublement étoilé David Toutain, en collaboration, avec dix joueurs parisiens et le nutritionniste de l’équipe première, Juan José Morillas. Accessible à un large public, des passionnés de football aux fins gourmets en passant par les parents désireux de motiver leurs enfants à mieux manger, il propose 70 recettes gourmandes. Sur 192 pages, le livre invite les lecteurs à recréer des plats et desserts savoureux, tout en proposant un voyage culinaire à travers les recettes de Gianluigi Donnarumma, Vitinha, Ousmane Dembélé, Marquinhos, Achraf Hakimi, Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe, Warren Zaïre-Emery, Danilo Pereira et Kang-in Lee.

Sept joueurs parisiens partagent leurs recettes

Chacun de ces joueurs partage sept de ses recettes favorites, allant de la feijoada à la manière de Marquinhos au couscous de légumes d’enfance d’Achraf Hakimi, en passant par la recette de crêpes phare de Presnel Kimpembe. « Pour moi, ce livre est une remise en question : une approche qui tourne autour de l’équilibre, tout en faisant correspondre les saveurs entre elles », détaille le chef David Toutain. « Pour le consommateur, au-delà du côté sportif et joueur de foot, il va toujours avoir quelque chose à apprendre d’une recette de ce livre : des astuces, une pertinence, mais aussi le côté cuisine internationale. C’était stimulant d’effectuer des recherches sur le produit, sur le plat emblématique d’une région ou d’un pays, tout en le transformant un tout petit peu. »

« A table avec le Paris Saint-Germain » est publié par les Éditions Amphora et sera disponible dans les librairies de toute la France au prix de 24,95 euros.