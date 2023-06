Le naming de la Ligue 2 prolonge 4 ans de plus

La Ligue 2 continuera de porter le nom de BKT jusqu’en 2028.

La Ligue de Football Professionnel (LFP) annonce, ce mercredi, la prolongation de son partenariat avec BKT, un acteur majeur du marché mondial des pneus Off-Highway (Hors-Route), jusqu’en 2027-2028. Ce partenariat entre BKT, groupe multinational indien, et la LFP, s’appuie sur leur collaboration précédente axée sur des expériences novatrices liées à une compétition historique du championnat de France. Les deux parties se sont félicitées d’avoir trouvé un accord pour étendre cette association sur un nouveau cycle.

BKT restera le naming de la Ligue 2 jusqu’en 2028

BKT, qui est le partenaire titre de la Ligue 2 depuis la saison 2020-2021, a prolongé son partenariat avec la LFP pour une durée de quatre saisons supplémentaires, couvrant ainsi la période jusqu’à la fin de la saison 2027-2028. Dans le prolongement des initiatives déjà mises en place par BKT ces dernières années, le groupe basé à Bombay mettra en œuvre des actions innovantes lors des avant-matchs de la Ligue 2 BKT, ainsi qu’à la mi-temps dans les 18 stades où BKT bénéficiera d’une visibilité accrue.

BKT sera le parrain de contenus digitaux et d’un programme RSE

« Nous sommes particulièrement heureux d’annoncer cette prolongation de notre partenariat avec BKT, se félicite par communiqué, Benjamin Morel, directeur général de LFP Media. Depuis trois saisons désormais, BKT accompagne la Ligue 2 avec talent et le merveilleux travail entre nos équipes contribue à l’attractivité toujours plus importante de notre championnat. Nous sommes ravis de la confiance que BKT nous porte et avons hâte de poursuivre notre collaboration et de continuer à promouvoir la Ligue 2 au cœur de nos territoires. »

Par ailleurs, BKT aura l’opportunité de parrainer des contenus digitaux, tels que l' »action BKT du mois », ainsi qu’un programme RSE au cours des prochaines saisons de la Ligue 2 BKT.